Álhírekkel támadják a közmédiát

Újra álhírekkel támadja a sajtó és az ellenzéki politikusok egy része a közmédiát. Most éppen azzal, hogy nem a szerintük elvárható módon és hosszban számolt be az M1 a Fidesz egyik hétvégi sajtótájékoztatójáról. Az MSZP a nemzeti választási bizottsághoz fordulna az ügyben. Az M1 Híradója bemutatta, mit írtak, mit mondtak és mi a valóság.

Példátlanul szigorú biztonsági intézkedések mellett tartóztatták le a Terrorelhárítási Központ munkatársai március végén Hasszán F.-et. A szír férfit Magyarországon fogták el, miután a hatóságok tudomására jutott, hogy a gyanú szerint csatlakozott az Iszlám Államhoz, és a terrorszervezet emírjeként öngyilkos merényleteket szervezett, és kivégzéseket irányított. Hasszán F.-ről az is kiderült, hogy Európába érkezése után az uniótól menekültstátuszt és segélyt kapott.

A Brüsszel és az ENSZ által kibocsátott, migránsoknak járó bankkártyára

havonta százötvenezer forintnyi összeg érkezett neki.

Az ügyről több híroldal és csatorna, köztük az M1 is folyamatosan beszámolt. A híradós anyagokban ezalatt többször szerepelt a kormánypártok véleménye is, amelyben világossá tették, hogy szerintük a terrorizmussal gyanúsított férfi esete a brüsszeli migránskártyák veszélyeire is rámutat.

Erről szól az a kisfilm is, amelyet a nagyobbik kormánypárt szombaton tett közzé. A videóban a Magyarországon elfogott Hasszán F. ügyét ismertetik. Ez hírként szerepelt az M1 egyperces Híradójában is.

A hírműsorok készítésekor a szerkesztők rendszeresen, a témához kapcsolódó képekkel mutatják be a híreket. Ez esetben talán nem meglepő módon a Fidesz Hasszán F.-ről szóló véleményéhez a Fidesz Hasszán F.-ről szóló kisfilmjét használták – hangzott el az M1 Híradójában.

Az M1-nek az Index és a 444 szerkesztőségében ülő állandó nézőinek ezzel mégis sikerült meglepetést okozni – hangzott el az M1 Híradójában. A két hírportál alaposan rá is csodálkozott. A 444 külön cikkben foglalkozott

az egyperces Híradó tartalmával,

az Index pedig azt írta, az egyperces Híradó fele a Fidesz kampányfilmje volt. Így születik az ellenzéki médiában a „fake news”, vagyis az álhír.

Az MSZP rögtön rá is ugrott. Tóth Bertalan „Mit keres az MTV egyperces Híradójában a Fidesz kampányvideója” címmel hirdetett rendkívüli sajtótájékoztatót. A szocialisták elnöke persze tudhatná, hogy a közmédiát már jó ideje nem MTV-nek hívják – hangzott el az M1 Híradójában.

A mérsékelt érdeklődésre számot tartó rendkívüli sajtótájékoztatón az volt a rendkívüli, hogy az MSZP az egyperces Híradó miatt a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul. A sajtótájékoztató legérdekesebb mozzanata számunkra mégis az volt, hogy az RTL Klub is megjelent.

Az az RTL, amelyik saját híradójában egy egész anyagot készített a Fidesz kampányvideójáról. A kisfilmből 14 másodpercet be is mutattak, és a riportban a párt kommunikációs igazgatója is megszólal.

A Híradóban bemutatták egymás mellett az M1-en és az RTL-en bemutatott képkockákat. Arról sem az Indexen, sem a 444-en nem született hír, hogy az RTL miért számolt be a Fidesz kampányfilmjéről. Az Index viszont megkérdezte a csatornától, hogy tudnak-e példát mondani arra, hogy kampányidőszakban bármely ellenzéki párt Facebookon terjesztett kampányvideóját bemutattuk volna, pláne olyan hosszan, mint a Fideszét. A válasz: igen.

Vasárnap este egy hír kapcsán az LMP-s Demeter Márta facebookos kampányfilmjét mutattuk be többször is a hírfolyamban, sőt, később az egypercesekbe is bekerült. Ráadásul az LMP a Fidesznél egy másodperccel több időt kapott – hangzott el az M1 Híradójában.

