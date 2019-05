Karácsony Gergely szerint a Fidelitas hazudik

A Fidelitas hazudik – reagált Karácsony Gergely zuglói polgármester a Fidesz ifjúsági szervezetének parkolással kapcsolatos vasárnapi akciójára.

Borbély Ádám, a Fidelitas budapesti elnöke a XIV. kerületben arról beszélt, hogy Karácsony Gergely felelőssége a napi egymillió forint veszteséget okozó zuglói parkolási rendszer. A Fidelitas fővárosi vezetője szerint pénzszivattyú működik Zuglóban, a kérdés az, hogy „kikhez folyik el ez a rengeteg pénz”.

Az MSZP és a Párbeszéd közös főpolgármester-jelöltje az MTI-hez is eljuttatott írásos reagálásában közölte: a zuglói parkolás 100 milliós nyereséget hozott. „Többet is fog, ha saját kézbe vesszük az üzemeltetést.” Ezt a javaslatot azonban ellenzi a Fidesz, amely a zuglóiak helyett a parkolási cég oldalára állt – tudatta Karácsony Gergely. Szerinte Tarlós István főpolgármester maga vallotta be, hogy Orbán Viktor nem engedte az egységes parkolás bevezetését, mert az sértené a Fidesz gazdasági érdekeit.

„Tarlóst leváltjuk és bevezetjük az egységes parkolást! Várjuk a Fidelitas akcióját a VIII., IX., III., kerületekben” – írta Karácsony Gergely.