Oszlopkatasztert kell létrehozni az MSZP szerint

Hivatalos oszlopkataszter létrehozását követeli az MSZP, hogy a pártok egyértelműen tudják, választási plakátjaikat hova és milyen feltételekkel helyezhetik ki.

Őrsi Gergely, az ellenzéki párt budapesti alelnöke pénteken Budapesten, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) közös székháza előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, egy normálisan működő demokráciában érvényesülnie kell az esélyegyenlőségnek a választási kampányban is, biztosítani kell, hogy minden párt ugyanolyan feltételekkel kampányolhasson.

Hozzátette: egy négy hónapos jogi procedúra után kedden kiderült, díjfizetési kötelezettség nélkül helyezhetik ki a pártok választási plakátjaikat a villanyoszlopokra. A helyzet azonban továbbra sem egyértelmű, mert különböző tulajdonban állnak a villanyoszlopok – közölte.

Őrsi Gergely azt mondta, követelik, hogy a nemzetközi tulajdonú energetikai cégek – amelyeket az elmúlt időszakban megkerestek – egyértelműen mondják meg, engedélyezik-e, hogy politikai pártok kampányt folytassanak a berendezéseiken, és ne hivatkozzanak magáncégek és önkormányzatok között kötött bonyolult felülethasználati szerződésekre.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy évente módosítják a választási törvényt, hozzátéve: a villanyoszlopokkal kapcsolatos szabályok is tavaly szeptemberben kerültek a jogszabályba.

Az alelnök elmondta, a jogi helyzet bizonytalansága ellenére elkezdik a plakátolást, majd gyorskötőzővel ki is helyezte az NVI épülete előtti villanypóznára az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti (EP-) választási plakátját. Hozzátette: nem tudják, hogy a most kihelyezett plakát miatt kell-e majd büntetést fizetniük.

Kérdezték arról, mi a véleménye, hogy Puzsér Róbert, az LMP és a Jobbik által támogatott független főpolgármester-jelölt listát tett közé arról, mely ellenzéki politikusokkal hajlandó együttműködni a kerületekben. Őrsi Gergely a nyilatkozatot nem akarta kommentálni, annyit mondott, az ellenzéki oldalon az a legkárosabb, ha egymást minősítik ahelyett, hogy felhívnák a figyelmet a Fidesz gaztetteire.

Volt kérdés arról is, hogyan értékeli, hogy bejelentések szerint a Jobbik EP-választási ajánlóívein több olyan ember adata szerepel, aki korábban a Jobbikot támogatta, de most nem. Az MSZP-s politikus elmondta, a konkrét ügyet nem ismeri, azt azonban rögzítette: a választások tisztasága a legfontosabb, afölött az NVI és az NVB őrködik. Hozzátette: az MSZP is többször fordult már az NVI-hez és az NVB-hez, például a plakátügyben is, de nem segítettek, végül a Kúria döntött ügyben.