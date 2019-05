Főpolgármesteri kampánya részeként „kerületjárásba” kezdett Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje, és elsőként a XIX. kerületbe látogatott el pénteken.

Karácsony Gergely a kispesti piac előtt tartott sajtótájékoztatóján azt hangoztatta, Budapesten a változás garanciája, hogy a kerületekben létrehozzák és megerősítsék a demokratikus ellenzéki többséget, ezért ellátogat mind a 23 kerületbe, és bemutatja, hogyan lesz Budapest élő és élhető város, és ez hogyan valósul meg kisebb léptékekben.

A kerületek között lesznek olyanok, ahol változásokra van szükség, és olyanok is, amelyekben meg kell erősíteni az eddig is jó munkát végző polgármestereket – közölte Karácsony Gergely, hozzátéve, hogy Kispest az utóbbiak közé tartozik, mivel Gajda Péter, a XIX. kerület MSZP-s polgármestere sok olyan programot megvalósított, amely illeszkedik az általa is elképzelt szociáldemokrata és zöld értékeket is felvonultató várospolitikába.

Kispest polgármesteréről azt mondta, Gajda Péter közvetlenül elérhető, megkérdezhető kerületvezető, aki hisz a közösség erejében, és „nem a hatalom embere, hanem az emberek hatalmát használja” arra, hogy rendbe tegye a városrészt.

Az elmúlt években a helyi demokratikus ellenzéki pártok politikusai olyan programot hoztak létre, amelynek lényege, hogy minden beruházás előtt megkérdezik az embereket, mire van szükségük, emellett pedig törekedtek a zöld területek megőrzésére is, amely különösen fontos, mivel a XIX. kerület is küszködik a nagy átmenő forgalommal – fűzte hozzá a politikus.

Gajda Péter polgármester kiemelte, immár tíz éve törekszik a folyamatos párbeszédre a kerületi lakosokkal, és javaslataik alapján állítja össze a programját.

Az elmúlt években a kispesti zöldprogram keretében megújították a kerületi nagy közparkokat, már több mint 70 térfigyelő kamerát üzemeltetnek saját forrásból a lakosok biztonsága érdekében, és 1,5 milliárd forintból elkezdték felújítania a bölcsődéket, óvodákat és iskolákat, a következő nagy feladat pedig a piac felújítása lesz – mondta el a polgármester.

Hozzátette, bízik benne, hogy októbertől együtt dolgozhat majd Karácsony Gergellyel mint főpolgármesterrel.