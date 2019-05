Újra bevezetné a vegyes indexálást a nyugdíjemelés kiszámításakor a DK

A Demokratikus Koalíció csütörtökön együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesülettel.

Az aláírást követő budapesti sajtótájékoztatón a DK EP-listavezetője elmondta, újra bevezetnék a vegyes indexálást a nyugdíjemelés kiszámításakor.

Dobrev Klára hangsúlyozta, hogy korábban a baloldali kormányok is ezt a rendszert alkalmazták, vagyis amikor magasabbak voltak a bérek, akkor nőttek a nyugdíjak is, de amikor az országnak gazdasági problémái voltak, például a válság idején, akkor a nyugdíjak értéke is csökkent. Az Orbán-kormány által használt rendszer azonban arra ítélte a nyugdíjasokat, hogy stagnáló, inkább romló életszínvonalon éljenek – tette hozzá.

A megállapodás többi eleméről szólva közölte, az Európai Parlamentben is azon dolgoznak majd, hogy a nyugdíjasok képviselői eljussanak a döntéshozókhoz. Az egyezményben emellett szerepel az európai uniós minimálnyugdíj bevezetése és az uniós államok nyugdíjszámítási és nyugdíjszabályozási rendszereinek harmonizációja.

Az államnak ezek mellett fokozott szerepet kell vállalnia az idősek ellátásában, például az idősotthonokban, a szociális ellátórendszerben és a házigondozási rendszerben – mondta az EP-listavezető. Karácsony Mihály, a szervezet elnöke is a vegyes indexálás mellett foglalt állást. Arra is kitért, hogy a nyugdíjasok és a döntéshozók közötti kapcsolatot intézményesíteni kell.