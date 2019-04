Puzsér Róbert ismét felszólította Karácsony Gergelyt, hogy a zuglói parkolási botrány miatt lépjen vissza a főpolgármester-jelöltségtől. Az LMP és a Jobbik által támogatott Puzsér Róbert azt írta Karácsony Gergelyről, hogy „polgármesternek alkalmatlan, közszereplőnek szavahihetetlen, politikusnak hitvány”, és még a programját is lopja. Karácsony Gergely annyit reagált, hogy „nem reagál” – hangzott el az M1 Híradójában.

A Jobbik és az LMP által támogatott főpolgármester-jelölt, Puzsér Róbert már sokadjára fakadt ki ellenfelére a zuglói parkolási botrány miatt. Bejegyzésében arra is kitér, hogy vetélytársának nincs is terve Budapesttel. Úgy fogalmaz, „az számára nem több, mint zsákmány és ugródeszka a még több hatalomhoz – ahogy Zugló sem volt egyéb”.

Karácsony Gergely kedden úgy reagált, hogy továbbra sem érdeklik Puzsér Róbert posztjai. A publicista most épp azelőtt bírálta a polgármestert, hogy az általa vezetett zuglói képviselő-testület leszavazta a vizsgálóbizottság felállítását a parkolási botrány kivizsgálására.

Azért kezdeményezte a képviselő-testület a bizottság létrehozását, mert kiderült, hogy a kerületi parkolási rendszer már több mint 700 millió forint veszteséget termelt. Azt pedig, hogy Zugló, egy, a szokásosnál is jóval drágább ajánlatot fogadjon el, 2017-ben a polgármester is jóváhagyta. Karácsony ennek ellenére hónapok óta hárítja a felelősségét, azt viszont többször is elismerte, hogy a rendszeren változtatni kell.

A DK, az MSZP és a Párbeszéd főpolgármester-jelöltjének hitelességét a parkolási ügy miatt egyre többen megkérdőjelezik. Puzsér pedig a mostani bejegyzésében is visszalépésre szólította fel a polgármestert. Karácsony viszont tartja magát ahhoz, hogy nincs mit átgondolnia, és kell a főpolgármester-jelölti előválasztás.

Puzsér – kampánycsapatán keresztül – kedden is nekiment a polgármesternek. Azt írták, Karácsony Gergely a hétfői testületi ülésen demonstrálta, hogy alkalmatlan az MSZP–Párbeszéd pártszövetség vezetésére. Szerintük a polgármesternek igenis lett volna lehetősége fellépni a parkolási maffia ellen az elmúlt két évben, sajnálatos, hogy Karácsony Gergelyt kizárólag az sarkallta cselekvésre, hogy kiderült az érintettsége, a bűnös asszisztálása a közvagyon megkárosításában.