Dömötör: Európa az önfeladás és a keresztény alapok megerősítése között választhat

A mostani a legfontosabb európai parlamenti (EP) választás, ami nem csupán az előttünk álló öt évről, gazdasági kérdésekről, a szokásos uniós vitákról szól, hanem a saját biztonságunkról is az elkövetkező évtizedekben – jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Budapesten.

A Rákospalotán tartott lakossági fórum előtt újságíróknak nyilatkozva kiemelte: Európa most választhat jövőt magának, és választhat az önfeladás útja, valamint a keresztény értékek védelme, a keresztény alapok megerősítése között. Európának vissza kell térnie azokhoz a gyökerekhez, amelyek a világ legjobb helyévé tették, az alapokhoz, az elmúlt években ugyanis azt látni, mintha elkanyarodott volna ezektől – fejtette ki a parlamenti államtitkár, aki markáns megújulást szorgalmazott az önfeladás helyett.

Rámutatott, azt szeretnék, ha Európa tovább erősödhetne, de ez csak akkor lehetséges, ha képes fenntartani saját biztonságát. Megjegyezte: jó lenne, ha olyan politikusok kerülnének többségbe az uniós intézményekben, így az Európai Parlamentben és az Európai Bizottság élén is, akik képesek meghallani az európai emberek szavát, képesek meghallani aggodalmaikat, és fellépni azon jelenségek ellen, amelyek fenyegetik Európa biztonságát a következő évtizedekben.

Kitért arra, hogy 2015 óta mintegy 3 millió illegális határátlépés történt Európába a Frontex adatai szerint, és Magyarország számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy ne legyen bevándorló ország. Szólt a határzár építéséről, és arról, hogy Magyarország megvívta a brüsszeli vitákat is a kötelező kvóta ügyében. A migrációs nyomás ugyanakkor változatlan – figyelmeztetett Dömötör Csaba, aki kitért arra is, csak Törökországban közel 4 millióan várnak arra, hogy amint lehetőségük nyílik rá, elinduljanak Európa irányába. Afrikából a következő években nagyjából 60 millióan indulnának el szintén Európa felé – tette hozzá.

Európa a világ egyetlen térsége, amely kinyitja kapuit és migrációs célpont, miközben a világ más térségei bezárkóztak – rögzítette az államtitkár, jelezve: olyan folyamatról van szó, amellyel tartósan számolni kell. Elmondta azt is: több mint kétszáz helyszínen tart a Fidesz fórumot országszerte, ahol államtitkárokkal, miniszterekkel találkozhatnak a polgárok az elkövetkező hetekben.

Hozzátette: kampányidőszakban és azon kívül is nagyon fontosnak tartják a személyes kapcsolattartást, ezért találkoznak a polgárokkal köztereken, piacokon és ezért szerveznek fórumokat is. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra is, hogy a választópolgárok más témákban elmondják véleményüket – mutatott rá Dömötör Csaba. Hangsúlyozta: nagyon sok intézkedés van a bevándorlási vitán túl, amelyekre a kormány büszke. Ezek között említette a családvédelmi akciót, és a gazdaságfejlesztési programokat.