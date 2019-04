Száznyolcvan fokos fordulatot vett az MSZP „patkányozós” kommunikációja

Nincs jó állapotban az MSZP – ezt mondta az M1-nek nyilatkozó szakértő a „patkányozós” botrány újabb szocialista fordulata után. Hétfőn, a pénteki Bangóné-féle „patkányozás” után négy nappal, a pártot ért bírálatok miatt még ellentámadásba lendültek a szocialisták a „patkánykormányos” kampánnyal, ám kedden reggel hirtelen befejezték, és visszatértek ahhoz az elvhez, amivel napokig Bangónét is védték, vagyis, hogy a szocialisták nem „patkányoznak”. Bangóné Borbály Ildikó továbbra is országgyűlési képviselő – közölte az M1 Híradója.

„Patkánykormányzás folyik Magyarországon” – ezt a választ adta hétfőn az MSZP a Fidesz Bangóné Borbély Ildikó nyilatkozatát bíráló tájékoztató kampányára. A nagyobbik kormánypárt vasárnap óta egy Facebook videóval hívja fel a figyelmet a szocialista képviselő ATV-s mondataira.

Bangóné Borbély Ildikó a Fidesz támogatóit patkányokkal hozta összefüggésbe.

Az MSZP a képviselő lemondatása helyett felvállalta a nyilatkozatot. Ujhelyi István szocialista képviselő hétfőn már „patkánykormányzást” emlegetett és akkor még úgy vélte, hogy a kifejezés a szocialisták kampányának meghatározó eleme lesz.

A kommunikációs akcióról az MSZP hétfőn egy Facebook videót is közzétett. A kétperces kisfilmben azt foglalják össze, miért tartják a kétharmados felahatalmazású országvezetést „patkánykormányzásnak.” Hétfőn még Tóth Bertalan pártelnök is bátran fogalmazott és azt mondta, „ felveszik a kesztyűt és harcolni fognak a hazugsággal szemben.”

Később eltűnt a videó

Közben reggelre a szocialisták „patkánykormányzásról” szóló videójának is hűlt helye volt. „Kampányfőnöknek lenni nem könnyű feladat” – a kisfilm eltűnését Ujhelyi István így magyarázta a Facebookon. Mint írta, ő kész visszaütni, ha kell, de nem akarják kirúgni maguk alól a morális mankókat. A videót ugyanakkor szerinte azért vették le, mert elérte a célját, és hozzáteszi, „nem is folytatunk „patkányozós” kampányt.”

A Nézőpont Csoport vezetője szerint az, hogy az MSZP rekordsebességgel rakta ki majd hívta vissza az újabb „patkányozós” videót, azt mutatja, hogy

a szocialisták nincsenek jó állapotban.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a kampánykatasztrófa azt is eredményezheti, hogy a valamikor negyven százalék fölötti MSZP májusban még a 10 százalékot sem éri majd el.

Komoly feszültséget okozott a szocialista párton belül a „patkány-botrány” – ez derül ki a sajtóhoz kiszivárgott hírekből. Úgy tudni, a párt legfelső vezetése is foglalkozott az üggyel. Ott dönthették el, hogy törlik a patkányozós videójukat és vélhetően az is, hogy tovább védik Bangónét. A Nézőpont felmérése szerint még az ellenzéki szavazók kétharmada is elítéli a képviselőnő stílusát.

„Nem vagyok híve a durva nyelvezetnek, szerintem a hiteles érvelés általában jobban tetszik a választóknak” – ezt mondta a Magyar Nemzetnek az MSZP-s Kovács László a párt és Bangóné Borbély Ildikó „patkányozós”nyilatkozata körül kialakult botrányról.

A szocialisták volt elnöke szerint a párt vezetésében inkább olyan embereknek kellene dolgoznia, akik a választókat érvekkel a saját oldalukra tudják állítani. A lap szerint Bangóné Borbély Ildikó nyilatkozata a pártban is belső feszültséget okozott, az elhangzottak az MSZP elnökségi ülésén is napirenden voltak.

Később magyarázatokkal álltak elő a szocialisták

Bár Bangóné Borbély Ildikó a stúdióban szókimondónak nyilvánította saját magát, később már ő és a szocialisták is válogatott magyarázatokkal álltak elő. Kedden Tóth Bertalan ismét arról beszélt, hogy kiforgatták a képviselő szavait. A többi ellenzéki párt viszont korábban nem így vélekedett.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke például több fórumon is azt hangoztatta, hogy bár az MSZP a partnerük és szerinte van most elég bajuk, világossá kell tenni, hogy a szocialisták álláspontja nem fér össze az ellenzék céljaival. Tóth Bertalan pártelnök szerint viszont az MSZP-Párbeszéd a legerősebb szövetség az ellenzéki palettán, így érthető, hogy őket támadják.

A Nézőpont Intézet kutatása szerint az emberek többségét is felháborítják Bangóné Borbély Ildikó szavai. Az elhangzottakat a megkérdezettek közül még az ellenzéki szimpatizánsok kétharmada is elítéli. A Nézőpont Intézet szerint a válaszadók többsége úgy ítéli meg, hogy a szocialista képviselőnek le kellene mondania, mert egyértelmű, hogy a kormánypárti szavazókat patkányozta le pénteken.