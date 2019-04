Egyre több részlet derül ki a falusi csok-ról

A kormány újabb család- és lakástámogatási programja, amely a csökkenő lakosságszámú kistelepülésekre van szabva, július 1-jén indul.

A július 1-jén elinduló falusi csok a csökkenő lakosságszámú, 5000 fő alatti településeken vehető majd igénybe. Ez a kormány adatai szerint közel 2500 községet érinthet. A korábbi lakástámogatásokhoz képest azonban újdonság, hogy a falusi csok nem csak az új építésű ingatlanok vásárlását támogatja.



A vissza nem térítendő összeg maximum felét lehetne majd vásárlásra fordítani

Az érintett kistelepüléseken a használt ingatlanok vásárlásához és felújításához vagy bővítéséhez is fel lehet majd használni a támogatást. Az ingatlanárak túlzott emelkedését azzal akadályoznák meg, hogy a vissza nem térítendő összeg maximum felét lehetne majd vásárlásra fordítani, a többit pedig felújításra. Ez azt jelenti, hogy legalább három gyereknél például

ötmillió forintot

költhet egy család vásárlásra.

Ha valakinek az érintett településeken van ingatlana, akkor annak felújítására, bővítésére is igényelhet hozzájárulást, a támogatási összegek felét. Továbbá a jelenlegi információk szerint, ha egy családnak a vásárláshoz nem elegendő a támogatás, önerejük pedig nincs, akkor vehetnek fel állami kamattámogatású hitelt.

Ez két gyermeknél 10 millió, legalább három gyermeknél pedig

15 millió forint lehet.

Meglevő ingatlan korszerűsítésére pedig ezek 50 százaléka igényelhető. Újdonság az is, hogy a falusi csok-ot az összes olyan tanyára kiterjesztik, ahol van lakóingatlan.

2016-ban országszerte mintegy 560 ezer ingatlan állt üresen

Regős Gábor szerint a támogatás egy másfajta rendelésállományt jelenthet az építőiparnak. A falusi csok leginkább azt szeretné szolgálni, hogy az olyan településeken, ahol az elmúlt időszakban csökkent a népesség, ott ezekbe az ingatlanokba tudjanak beköltözni a fiatalok, ezeket tudják felújítani, korszerűsíteni, és ne csak új ingatlanok épüljenek, hanem a már meglévő vagyon is hasznosításra kerüljön” – mondta Regős Gábor, a Századvég tudományos munkatársa az M1 Summa című magazinjában.

A KSH adatai szerint 2016-ban országszerte mintegy

560 ezer ingatlan állt üresen,

ezekből körülbelül 454 ezret ténylegesen sem laktak. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke azt mondta: „a falusi csok-nak köszönhető megrendelések főként a helyi mikrovállalkozásoknak adhatnak munkát.”

A helyi mikro- és kisvállalkozásoknak elsősorban ez ad munkát, arra számítunk, hogy a mikrovállalkozói körnek ez év második felében sokkal több munkája lesz, és ott helyben, mert mindenki, ha teheti, helyben szeret dolgozni, mert az a legköltségtakarékosabb – nyilatkozta Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

Borsodban lehet majd a legtöbb településen igénybe venni

A kritériumok alapján a támogatást Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lehet majd a legtöbb településen igénybe venni, összesen 329 községben, a legkevesebben,

mindössze 44 faluban

pedig Csongrád megyében. Ugyanakkor szakértők szerint ebben a térségben még ma is fontos szerepe van a tanyáknak, amelyekre szintén lehet kérni a támogatást. Virovácz Péter szerint a program környezetvédelmi szempontból is fontos lehet.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A program elindulása az ágazatot is fehérítheti

A Századvég közgazdásza azt is kiemeli, hogy a program elindulása az ágazatot is fehérítheti. Hozzátette: a lakásfelújításoknál sokkal inkább a szürke zónában mozgunk, mint a fehérben, ha valaki felújít, akkor az esetek nagy részében azt tapasztalhatja, hogy számlát nem mindenről kap. Hogyha ez egy állami programhoz kapcsolódik, akkor talán nő majd a számlaadási fegyelem is.

A falusi CSOK a jelenlegi tervek szerint 2022. június 30-ig lesz elérhető. Azonban a kormány a támogatás hatásait folyamatosan figyeli majd, és akár a program folytatásáról és kiterjesztéséről is dönthet.