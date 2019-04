Pócs: Az EP-választás tétje a biztonság

Egészen másról szól az idei európai uniós választás, mint a megelőző, hiszen „a biztonságunk” a tét – jelentette ki Pócs János parlamenti képviselő csütörtök reggel Jászfelsőszentgyörgyön.

A térség fideszes országgyűlési képviselője a Jász-Nagykun-Szolnok megyei községben szervezett aláírásgyűjtésen újságíróknak elmondta: a Jászfelsőszentgyörgyön tapasztalható jó közbiztonság is tétje a következő európai uniós választásnak és az emberek érzik ezt.

A településen élők nem szeretnék, ha migránsokat telepítenének be, és a visszajelzések alapján kétség nem fér hozzá: ha az országra „rátelepítik” a migránsokat, akkor előbb vagy utóbb „rá fogják telepíteni” a Jászfelsőszentgyörgyhöz hasonló méretű településekre is – mondta.

Jászfelsőszentgyörgy egy békés, nyugodt kistelepülés, amely komoly gazdaságfejlesztő programon van túl, megépült az úthálózat, megvalósult a belvízelvezetés, a szennyvíz- és csatornaberuházás – sorolta. Hozzátette: mindez nagymértékben köszönhető a kormány elmúlt nyolc-tíz évben elért gazdaságfejlesztési programjának.

A képviselő azt mondta: Jászfelsőszentgyörgyön egy mélyen vallásos keresztény közösség él, értik az emberek a kereszténység üzenetét, miközben látható, hogy Európában a „keresztények üldözésnek vannak kitéve”.

Szólt arról, hogy a jászok hagyományát az ott élő emberek szeretnék megőrizni. A redemptio (megváltás) során mintegy kétszázhetven évvel ezelőtt a jászok összefogtak és megváltották önállóságukat azért, hogy „ne mások döntsenek a fejük fölött” – emlékeztetett.

Most is ezért gyűjtenek aláírást és erősítik Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos programját – jegyezte meg Pócs János. Közölte: mindenki érti ennek az üzenetét, a sok-sok aláíráson túl már csak az a tét, hogy az emberek május 26-án a szavazatukkal is erősítsék ezt a „történelmi jelentőségű pillanatot”.

A címlapfotó illusztráció.