A Liberálisok nem támogatnak olyan ellenzéki politikusokat, akik mögé a Jobbik is beáll

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az őszi önkormányzati választáson is meghiúsul az ellenzéki összefogás. A Liberálisok jelezték: nem hajlandók olyan jelölteket támogatni, akik mögé a Jobbik is beáll. A főpolgármester-jelölti helyért is egyre nagyobb a harc. A Liberálisokat kihagyták az egyeztetésből, Karácsony Gergely zuglói polgármester hitelességét pedig a parkolási botrány miatt megkérdőjelezik. Puzsér Róbert le is cserélné vetélytársát. A Jobbik szerint az ellenzék szkanderezik egymással, de még nem lehet tudni, hogy ki nyer – közölte az M1 Híradója.