Czeglédy Csaba: Gyurcsány Ferenc szexivé tette az MSZP-t

Gyurcsány Ferenc szexivé tette az MSZP-t – ezt nyilatkozta Czeglédy Csaba egy interjúban. A politikus most is az MSZP tagja, Gyurcsány Ferenc pedig a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Czeglédy Csaba mégis úgy fogalmazott: a baloldalnak Gyurcsány Ferenc kell – közölte az M1 Híradója.

Kölcsönös a szimpátia Czeglédy Csaba és Gyurcsány Ferenc között. A DK elnöke csütörtökön tisztességes hazafinak nevezte Czeglédy Csabát, akinek esetleges bűnösségével – mint mondta – majd a maga idejében foglalkoznak.

Az MSZP-t és a DK-t korábban ügyvédként is képviselő Czeglédy Csaba a vád szerint diákmunka-közvetítéssel foglalkozó céghálózatán keresztül több mint 6 milliárd forint kárt okozott az államnak. Ennyi adót és járulékot csalhattak el, miközben az alkalmazott tanulók egy részének sem fizettek.

Korábban Gyurcsány Ferenc beszélt arról, hogy Czeglédy Csabát családi cégük pénzzel segítette ki. Czeglédy Csaba most a DK EP-listájára is felkerült. A párt kampánynyitóján a politikust hatalmas taps fogadta. Közben úgy tűnik, Czeglédy Csaba is a DK-ban látja a jövőjét.

Az általa is közzétett interjúban nem Gyurcsány Ferenc pártját, hanem az MSZP-t bírálta, aminek ő is tagja. Azt mondta: „tévedhetek, de szerintem Tóth Bertalan nem az a vezéregyéniség, aki után mennének az emberek”. Majd hozzátette: „ami a baloldal megújulását illeti, én, az örök optimista most elég szkeptikus vagyok”. Arra a kérdésre, szerinte mi kell ahhoz, hogy a baloldaliság ne szitokszó legyen, azt mondta: „kell ismét egy Gyurcsány Ferenc. Ő egy olyan politikus volt, aki szexivé tette az MSZP-t.”