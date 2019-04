A DK támogatja a diákok nyelvvizsgatörvény elleni tüntetését

A Demokratikus Koalíció támogatja a diákok nyelvvizsgatörvény ellen szervezett tüntetését, és a párt tagjai szolidaritásból részt vesznek a pénteki demonstráción.

A DK elnöke csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az érettségizők több mint fele előtt bezárják az egyetemek kapuit azzal, hogy jövőre csak az jelentkezhet a felsőoktatásba, akinek van középfokú nyelvvizsgája. Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, hogy a hivatalos adatok szerint tavaly a diákok 55 százaléka nem rendelkezett ilyennel. Ez a mai fiatalok elárulása, reményeik, esélyeik „lábbal tiprása” – értékelt.

Szerinte jelenleg a közoktatásból legalább 450-500 nyelvtanár hiányzik, az állam nem képes biztosítani a nyelvvizsga megszerzésének feltételeit. A hivatalos nemzeti alaptanterv az úgynevezett B1 szintű nyelvtudást teszi kötelezővé, miközben a középfokú nyelvvizsga egy magasabb, úgynevezett B2 szintet képvisel – mutatott rá Gyurcsány Ferenc.

Azt mondta, jelenleg túlnyomórészt a jobb módú családokból érkező vagy nagyvárosban élő diákoknak van nyelvvizsgája, annak megszerzése lehetőségétől a kistelepülésen élők és a szegényebbek el vannak zárva.

Gyurcsány Ferenc azt is hangsúlyozta, hogy nem a nyelvtudás megszerzése ellen beszél, mert a nyelvtanulást kulcskérdésnek tartja. Ezt a tudást azonban alapvetően az iskolának kell megadnia – szögezte le.

Kérdésre azt felelte, véleménye szerint nem teszi hiteltelenné a DK-t, hogy a bűncselekményekkel vádolt Czeglédy Csaba is szerepel az EP-listájukon. Czeglédy Csaba jelenleg jogilag ártatlannak minősül – hívta fel a figyelmet, miközben azt is kijelentette, hogy a férfi ügye „át van itatva” politikai, koncepciós elemekkel. A vádhatóság azzal környékezte meg, hogy akár megalapozatlanul is tegyen terhelő vallomást más politikusokra, ezért aki egy ilyen eljárásban becsületes tud maradni, az megérdemli, hogy büszkén nézzünk rá – közölte.

Egy újabb felvetésre megerősítette, hogy a Demokratikus Koalíció továbbra is támogatja Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltségét. A Demokratikus Koalíciót lényegesen jobban zavarja a Fidesz jelene, mint a Jobbik múltja – reagált arra, hogy a DK alelnöke, Vadai Ágnes felszólalt a Jobbik egyik jászberényi lakossági fórumán.