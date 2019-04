Dobrev Klára szerint Czeglédy Csaba hősként viselkedett

Időt nyerhet Czeglédy Csaba azzal, hogy felkerült a neve a Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájára, ezt Gyurcsány Ferenc pártja két hete jelentette be – írta a Magyar Nemzet. A DK szerint Czeglédy egy kormány ellen küzdő „hős”, amit Dobrev Klára, a párt EP-listavezetője kedden megerősített – hangzott el az M1 Híradójában.

Czeglédy Csaba időt nyert Gyurcsány Ferencék segítségével – címmel írt cikket a Magyar Nemzet. A lap bírósági forrásokból úgy értesült, hogy addig, amíg mentelmi joga van a DK listáján szereplő Czeglédy Csabának, elodázódhat a vele szembeni eljárás.

Gyurcsány Ferencék két hete jelentették be, hogy a több mint hatmilliárd forintos költségvetési csalással vádolt MSZP-s politikus is helyet kap az európai parlamenti (EP-) listájukon. Szimbolikusan, az utolsó helyen szerepel a neve.

Döntésüket többször is azzal indokolták, hogy Czeglédy Csaba egy hős. Egy olyan hazafi, aki a börtönt is vállalja ellenzékiségéért és kormányellenes munkájáért. A DK múlt heti kampánynyitóján tapssal köszöntötték a bűncselekménnyel vádolt szocialista politikust.

Furcsa helyzetek alakulhatnak ki

Maguk az MSZP-sek sem bánják, hogy felkerült a DK listájára.

Szanyi Tibor szerint egyébként is elég színes a pártok listája.

Az MSZP EP-képviselője úgy fogalmazott: a pártok közötti együttműködés ilyen értelemben furcsa helyzetekbe torkollhat. Egyébként a DK és az MSZP listáján is több olyan személyiség van, akinek az életútja elég tarkabarka, ugyanakkor egy ponton közös, hogy progresszív és előremutató – fogalmazott Szanyi.

Eljárás folyik a politikussal szemben

A vád szerint Czeglédy Csaba – aki ügyvédként többször képviselte az MSZP-t és a DK-t is – céghálózata segítségével

több mint hatmilliárd forintos kárt okozott az államnak.

Eszerint ennyi adót és járulékot csalhattak el. A Czeglédy Csabához köthető, elsősorban diákmunkával foglalkozó cég az alkalmazott tanulók egy részének sem fizetett.

A DK EP-listavezetője, Dobrev Klára kedden tagadta, hogy a Czeglédy Csaba ellen zajló eljárást lassítani akarnák azzal, hogy szerepeltetik a listájukon, és így mentelmi jogot kapott. Szerinte a politikus azért is egy hős, mert zsarolással próbálták őt hamis tanúzásra bírni, azonban ő ennek ellenállt.

Dobrev úgy fogalmazott: azzal, hogy Czeglédy szerepel a DK EP-listáján, azt üzenik mindenkinek, hogy nem félnek.

A Magyar Nemzet cikke szerint Dobrev Klára nem meglepő, hogy így nyilatkozik, a lap szerint ugyanis az ő esetében is felvetődik, hogy a mentelmi jog miatt szerezne mandátumot Brüsszelben.

A lap úgy fogalmaz: az általa vezetett Altus Zrt.-vel szemben ugyanis a rendőrség folytat eljárást azért, mert mintegy négyszázmillió forintnyi kölcsönt nyújtott jogosulatlanul magánszemélyeknek, társaságoknak, köztük Czeglédy Csaba cégének.

Korábban Gyurcsány Ferenc is nyíltan beszélt arról, hogy családi cégük segítette ki Czeglédy Csabát.

Korábban is szerzett mentelmi jogot, de csak egy napra

Czeglédy Csaba a tavalyi országgyűlési választási kampányban is mentelmi jogot szerzett. Miután megszerezte a képviselő-jelöltséghez szükséges mennyiségű aláírást, kiengedték az előzetes letartóztatásból. Azonban csak egy napra. A Nemzeti Választási Bizottság – az ellene folyó büntetőeljárás miatt – ugyanis felfüggesztette a mentelmi jogát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói pedig ismét őrizetbe vették. A szocialista politikus tárgyalásán Gyurcsány Ferenc is ott volt, sőt végig is várta azt, mint mondta politikai kötelességből.