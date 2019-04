Az MSZP-Párbeszéd törvényjavaslatot nyújt be az OLAF-jelentések nyilvánossága érdekében

A korrupció visszaszorítását, Magyarország uniós ügyészséghez történő csatlakozását szorgalmazza az MSZP-Párbeszéd, amely törvényjavaslatot nyújt be annak érdekében, hogy Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentéseit nyilvánosságra hozzák a magyar hatóságok.

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője szerdán Budapesten, a Legfőbb Ügyészség székháza előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, Magyarországon összességében a korrupció miatt elveszett pénz meghaladja az évi 500 milliárd forintot. Hozzátette: az elmúlt öt évben 2500 milliárd forint „vándorolt ki” az országból gyanús csatornákon, „lezsírozott” közbeszerzéseken keresztül magánzsebekbe.

Az ellenzéki képviselő szerint ha 20 ezer forintos bankjegyeket egymásra tesznek, akkor ez az összeg 15 kilométeres tornyot tesz ki, magasabb, mint a Himalája. Bangóné Borbély Ildikó elmondta, Polt Péter legfőbb ügyész olyan, mintha vak lenne, semmit nem érzékel ebből.

Közölte, csatlakozni kell a közös európai ügyészéghez. A korrupció visszaszorítása érdekében az is fontos, hogy ne csak a miniszterek, államtitkárok legyenek megfizetve, hanem a magyar munkavállalóknak is európai béreket kapjanak. Elmondta, európai minimálbérre és európai családi pótlékra van szükség.

Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője azt mondta, Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti (EP-) képviselője sikerrel nyújtott be az EP-nek egy jogszabály-tervezetet, amely kötelezni fogja a tagállamokat az OLAF-jelentések nyilvánosságra hozatalára. Annak érdekében, hogy ezzel az uniós szabállyal összhangba hozzák a magyar jogszabályokat, az MSZP-Párbeszéd törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek az OLAF-jelentések nyilvánossága érdekében – mondta. Barabás Richárd naprakész közbeszerzési adatbázis megteremtését, a normatív támogatások emelését is javasolta, illetve azt, hogy csökkentsék azon beruházások számát, amelyek „a betonba öntik a pénzt”.

Bangóné Borbély Ildikót kérdezték arról, nem érzi-e ellentmondásosnak azt, hogy többször felszólalt az ellen, hogy politikusok gyerekekkel kampányolnak, miközben húsvétkor ő is tojásokat osztott gyerekeknek Csepelen. A szocialista politikus elmondta, a helyiek hat éve rendezik meg ezt a programot, amin részt vett, a rendezvény nem közintézményben zajlott. A szülők saját maguk viszik oda a gyerekeiket – tette hozzá. A képviselő kikérte magának, hogy összehasonlítják a „politikai pedofil” fideszes politikusokkal, akik közintézményekben, a szülők engedélye nélkül kampányolnak gyerekekkel.