MSZP: Megfizethető lakhatást kell biztosítani

Megfizethető, fenntartható és szociális európai lakhatási körülmények megteremtését szorgalmazza a szocialista Szanyi Tibor, kiváltképpen a fiataloknak.

Az MSZP európai parlamenti (EP-) képviselője, a párt alelnöke kedden, Budapesten a XIII. kerületi Kartács utcában, egy önkormányzati bérház előtt tartott sajtótájékoztatón arra a nemrégiben indult európai polgári kezdeményezésre hívta fel a figyelmet, amelynek célja a jogi és pénzügyi keretfeltételek javítása az európai polgárok megfelelő lakhatásának biztosítása érdekében.

Szerinte egyre inkább kibontakozik a lakhatási válság, ugyanis a lakhatás költségei nagyobb mértékben emelkednek, mint a jövedelmek. Hozzátette: a magyar kormány hitelekkel próbálja meg orvosolni a problémát, de ez a megoldás „felverte” az ingatlanárakat, így a biztosított kedvezmény elúszik.

Az ellenzéki politikus közölte, az európai polgári kezdeményezés – amelynek érvényességéhez egymillió aláírás szükséges – egyebek mellett azt a célt szolgálja, hogy az uniós tagállamok által a lakhatási válság enyhítésére, például bérlakásépítésre fordított összegek ne növeljék a költségvetési hiányt.

Szanyi Tibor elmondta, az európai pénzügyi rendszert úgy kell átalakítani, hogy a szociális és fenntartható lakásépítéssel foglalkozó állami, önkormányzati, vagy akár magáncégek könnyebben juthassanak uniós finanszírozáshoz. Hozzátette: a mezőgazdasági, valamint az Európai Regionális Alaphoz hasonló mértékű, 30-50 milliárd eurós alap létrehozására lenne szükség a lakhatás biztosítása érdekében.

A legújabb EP-választási mandátumbecslésre vonatkozó kérdésre az MSZP alelnöke úgy reagált, pártja célja a „három plusz” mandátum, ezt a jelenlegi status quo megőrzésének tekintenék, hiszen az MSZP-Párbeszédnek ennyi mandátuma van jelenleg. Arra a felvetésre, hogy az LMP-nek várhatóan egyetlen mandátuma sem lesz, Szanyi Tibor közölte, „mi a magunk dolgával foglalkozunk”. Az összes többi pártnak jó egészséget kívánok! – tette hozzá.

Egy másik kérdésre, miszerint mit gondol arról, hogy a szocialista Czeglédy Csaba is felkerült a DK EP-listájára, az MSZP-s politikus elmondta, az együttműködés a pártok között ilyen fura helyzetekbe is torkollik. Az MSZP és a DK listáján is rengeteg olyan jelölt van, akinek az életútja tarkabarka, de egy pont közös: progresszívak, a baloldali értékeket vallják – mondta.

Arra a kérdésre, miszerint miért került fel az MSZP listájára a Független Diákparlamentből induló Kálló Dániel, Szanyi Tibor közölte, az ő szerepeltetése fontos üzenet: az MSZP képes integrálni minden progresszív társadalmi csoportot. Kálló Dániel személyével hangsúlyosan akarunk üzenni a fiataloknak, hogy mi rájuk is sokat gondolunk – tette hozzá.