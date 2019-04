Nincs előrelépés a zuglói parkolási botrány ügyében. A téma a képviselő-testület rendkívüli ülésen került volna napirendre, miután kiderült, hogy két év alatt több mint 750 millió forintos veszteséget hozott a kerületnek, viszont már az ülés előtt vita alakult ki. A napirendi pontokat nem tudták elfogadni, így a rendkívüli ülés elmaradt – hangzott el az M1 Híradójában.

Mindenki mutogat mindenkire a zuglói parkolási botrányban – ezt mondta Várnai László önkormányzati képviselő a rendkívüli testületi ülés előtt. Kifejtette: a kerület parkolási rendszerét 2017-ben az MSZP erőltette át a közgyűlésen, Karácsony Gergely pedig polgármesterként jóváhagyta ezt.

Várnai emlékeztetett: egy embernek lett volna joga ezt megállítani, ez pedig a polgármester.

Február óta fokozódik a botrány Zuglóban, miután kiderült: két év alatt több mint 750 millió forintos veszteséget termelt a fizetős parkolás, mert a kerület egy, a szokásosnál lényegesen drágább ajánlatot fogadott el a parkolóórák üzemeltetésére.

A rendkívüli testületi ülést épp a parkolási rendszer visszásságai miatt is hívták össze. Karácsony Gergely rögtön az ülés elején napirendcserét javasolt. Ezt a testület nem fogadta el, sőt hosszas vita után a napirendi pontokat sem. Végül a rendkívüli ülést meg sem tartották.

Az egész magyar sajtó előtt „hülyét csinált magából” a képviselő-testület - jelentette ki Karácsony Gergely.

A parkolási rendszert vizsgáló bizottság felállításáról sem sikerült dönteni, és arról sem, hogy az önkormányzat vegye saját kézbe a parkolás üzemeltetését. A polgármester az ülés után azt hangoztatta, hogy szerinte Zuglóban nyereséges a fizetős parkolás.

Karácsony Gergely – egy MSZP-s javaslat alapján – ezt úgy képzeli el, hogy például 76 újabb parkolóórát szerelnének fel a kerületben. A parkolási övezet bővítése a tervek szerint 157 millió forintba kerülne. A politikus a javaslat részleteire ugyanakkor már nem tért ki.

Az Origo.hu információi szerint viszont a beterjesztett dokumentumokból kiderül az is, hogy erre a beszerzése is csak egyetlen ajánlattevő volt. Az a kft., amely a korábbi – ahogy fogalmaznak – „mutyigyanús” tendereket is megnyerte Zuglóban.