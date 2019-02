Kulcsrakész a családvédelmi csomag, vagyis nemsokára kiderül, milyen törvényi változásokra van szükség a hétpontos akcióterv megvalósításához – ezt mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Novák Katalin arról is beszélt, akik gyermeket vállalnak, érdemesek arra, hogy segítséget kapjanak az államtól. A programok többsége júliusban indul, de a bölcsődei ellátás bővítése már most is zajlik, az év végéig tízezer új férőhely jöhet létre – hangzott el az M1 Híradóban.