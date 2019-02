Szanyi Tibor: Szeretettel vesszük a Jobbik úgynevezett néppártosodását

„Szeretettel veszik a szocialisták, hogy a Jobbik – legalább is szerintük – elindult a néppártosodás útján” – erről beszélt Szanyi Tibor a közmédiában. Az MSZP-s EP-képviselő többször hangsúlyozta, hogy együttműködésre törekednek a párttal, amit korábban ő maga is számtalanszor szélsőségesnek, sőt nácinak, fasisztának nevezett. Szanyi Tibor korábbi mondataira reagálva most azt mondta, ezeket tulajdonképpen fenntartja, nem sokkal jobb a helyzet, mint korábban.