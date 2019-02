A magyar külpolitikának ellent kell állnia a támadásoknak

Háromnapos kihelyezett frakcióülésen készültek a kormánypártok a jövő héten kezdődő parlamenti ülésszakra. A hangsúlyosabb témák ezúttal a múlt héten bejelentett családvédelmi akcióterv részletei, a három hónap múlva esedékes európai parlamenti választások, illetve az újabb brüsszeli, bevándorlást elősegítő tervcsomag voltak.

Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos családvédelmi akcióterve a vidéki magyarság lakosságmegtartó és felvirágoztatását célzó intézkedéseiről is szól – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Elmondta, a falvak fejlesztéséről egy külön csomag, illetve speciális intézkedések is várhatók. Úgy véli, az akcióterv júniusi indulása és a falvakkal történő kiegészítése alapjaiban már felállt, a kérdés az, hogy a végrehajtásban még milyen speciális intézkedések lesznek.

Hangsúlyozta, minden olyan vádat vissza kell utasítani Nyugat-Európából, amely minősíti a családvédelmi akciótervet. Ennek kapcsán elmondta, ma két alternatíva áll szemben egymással az Európai Unióban. Az egyik nézet harmadik országbeli személyekkel, azaz bevándorlókkal oldaná meg a demográfiai problémákat.

A másik szemlélet szerint a családok, az európai őshonos lakosság megsegítése, a gyermekvállalás ösztönzése lehet erre a megoldás – mondta. Hozzátette, az utóbbi szempontjából európai szintű és kiemelkedő a családvédelmi akcióterv javaslata.

A magyar kormány kikérte az állampolgárok véleményét

A bevándorlást érintő kérdésekről a magyar kormány kommunikált a magyar emberekkel, és kikérte a véleményüket – közölte Rotyis Bálint, a Médianéző Központ elemzője a rádió műsorában. A kormány egy olyan nemzeti üggyé tette ezt a kérdést, amelyet gyakorlatilag a teljes társadalom támogatottságával tud képviselni és megvédeni – fűzte hozzá.

Elmondta, ezt a magyar kormány meg is teszi, mind európai és mind hazai szinten, emiatt pedig a bevándorláspárti erők komoly nehézségekbe ütköznek. Ezek az erők azon vannak, hogy lekerüljenek ezek a kérdések a napirendről, de álláspontjuk továbbra is egyértelmű, Európa jövőjét a bevándorlással, az útvonalak minél szélesebb legitimitásával akarják elérni – szögezte le.

A hagyományok és szokások megőrzése fontos

Ifj. Lomnici Zoltán szerint Magyarország álláspontjához tartozik még az az irány is, hogy meg akarja őrizni saját nemzeti identitását, a történelmi hagyományokat és a szokásokat. Ez azért fontos, mert Nyugat-Európa életmódja megváltozott, ma már szinte megszokottá vált, hogy egyes országokban fegyveres kommandósok járják az utcákat, vigyázva az állampolgárok biztonságára és nyugalmára – emelte ki. Hozzátette, ez is azt jelzi, hogy ezek az országok nem tudták helyesen kezelni a válságot, hiszen ez a kép egy évtizede még nem volt jellemző az érintett nyugati városokban.

A közelgő európai parlamenti választásokról szólva Rotyis Bálint elmondta, a következő három hónap feszes időszak lesz. A magukat bevándorláspártinak tartó baloldali liberális erők is látják azt, hogy az európai állampolgárok nem feltétlenül viszonyulnak ahhoz az állásponthoz, amelyet ők képviselnek.

Ellent kell állni a támadásoknak

Arról is beszélt, hogy a magyar kormánynak és a magyar külpolitikának ellent kell állnia minden támadásnak és vádnak, a képviselőknek pedig vissza kell utasítaniuk a negatív állításokat. Elmondta, a családpolitikát is érte már számos kritika, pedig az intézkedések nem tartalmaznak semmilyen „náci” vagy „fasiszta” elemet, nem szerepel benne semmilyen kirekesztő, nőket negatívan feltüntető álláspont. Hozzátette, itt arról van szó, hogy a kormány az emberekkel kíván egy olyan országot fenntartani, amelyek a hagyományos értékekhez ragaszkodnak.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint nem szabad elfelejteni, hogy a függetlenség politikája lehet a szigorú migrációs politika mellett az, amely a következő években meghatározhatja a nemzetállamok viszonyulását egymáshoz, az Európai Unióhoz. Ennek fontos tényezői a gazdasági mutatók is, amelyek Magyarország esetében pozitívak, hiszen 4,5 százalékos a gazdasági növekedés – szögezte le.

Magyarország szövetségeseket szerzett

Kiemelte, a migrációt és a függetlenséget érintő kérdésekben Magyarország szövetségeseket szerzett magának. Míg 2015-ben, a kerítés felállításakor több vád is érte az országot, ma már Ausztria és Olaszország is elismeri a magyar kormány politikáját. E mellett szilárd a visegrádi négyek kapcsolata is, a V4-ek olyan külpolitikai tényezővé váltak, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni – fűzte hozzá ifj. Lomnici Zoltán a Kossuth Rádióban.