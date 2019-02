Kizárhatják az LMP-t az európai zöldek, ha együttműködik a Jobbikkal

Tegnap jelent meg egy interjú, mely az európai zöldek társelnökével készült, és amelyben arra figyelmeztetett, hogy kizárhatják az LMP-t, ha a párt együttműködik a szélsőjobboldallal, vagyis a Jobbikkal. Korábban is kapott jelzéseket az LMP az európai zöldektől – mondta Ungár Péter LMP-s képviselő, aki hozzátette: ezért még nem változtatnak a politikájukon. Egyelőre úgy tűnik, hogy a baloldal is folytatja a közeledést a Jobbikhoz a zsidó szervezetek aggodalma ellenére.

Korábban már ő maga is kapott jelzéseket azzal kapcsolatban, hogy az Európai Zöld Párt EP-frakciója kifogásolja az LMP működését – mondta szerdán Ungár Péter.

A képviselő arra reagált, hogy Philippe Lamberts, az európai zöldek társelnöke azt nyilatkozta az Azonnali.hu-nak, ha az LMP együttműködik a Jobbikkal, kizárják a frakcióból a pártot. A politikus a lapnak kijelentette, egyetlen zöldpárt szövetségét sem fogják elfogadni a szélsőjobboldallal. Nyomatékosította azt is, hogy nem hisz a Jobbik néppártosodásában.

Ungár Péter most úgy fogalmazott, az LMP-nek az európai pártcsaládjával változó hangnemű viszonya van, egyébként pedig nem tartja furcsának Philippe Lamberts nyilatkozatát.



Az ellenzéki pártok az elmúlt időszakban folyamatosan sürgették a teljes összefogást az idei választásokra. December óta többször is közösen vonultak utcára. Összefogásukat január elején egy közös eskütétellel is demonstrálták. A Parlament lépcsőjén egymás mellett állt az LMP társelnöke, Keresztes László Lóránt a jobbikos Jakab Péterrel. Keresztes február elején a Jobbik rendkívüli kongresszusán is részt vett.

Ungár Péter ugyanakkor arra utalt, hogy vita van az LMP-ben a két párt közeledéséről. Hozzátette, ő viszont kiáll a helyi szintű összefogás mellett – hangzott el az M1 Híradójában.

Arról a Jobbikról van szó, amelynek elnöke tavalyi megválasztása után cigányok agyonütéséről beszélt, és akinek az elnöke úgy töltheti be a pártelnöki pozíciót, hogy korábban nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy roma származású ember megveréséért.

Szintén a Jobbik elnöke, Sneider Tamás beszélt arról korábban, hogy jobb, ha valaki a muzulmán hitre tér át, mintha a zsidó vallást venné fel. A korábbi jobbikos képviselő, Szávay István pedig egy zsidó nő megverésével dicsekedett.

Épp az ilyen esetek miatt is kifogásolta az LMP Jobbikkal való együttműködését az európai zöldek társelnöke. Az ügyben az M1 kereste Philippe Lambertset is, de egyelőre nem válaszolt a politikus.

Hétfőn a Zsidó Világkongresszus elnöke is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a magyar baloldal együttműködik a botrányairól elhíresült Jobbikkal. Ronald S. Lauder szerint ugyanis a Jobbik tagjainak továbbra sem sikerült bebizonyítaniuk, hogy ellenzik az antiszemitizmust, és nem jelentenek veszélyt a zsidó közösség vagy bármilyen kisebbség biztonságára.