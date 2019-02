Kocsis: A bevándorláspárti tervek lesznek a Fidesz frakcióülésének fő témái

A Magyarországot is érintő brüsszeli bevándorláspárti tervek lesznek a Fidesz és a KDNP szerdán kezdődő frakcióülésének fő témái – közölte a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Kocsis Máté a tanácskozás előtt tartott sajtótájékoztatóján, Balatonalmádiban.

Kocsis Máté kiemelte: a brüsszeli tárgyalóasztalokon már most is olyan tervek és előterjesztések találhatók, amelyeknek a célja, hogy a korábban már megismert Soros-tervnek megfelelően bevándorlókontinenssé tegyék Európát.

A frakcióvezető felsorolása szerint továbbra is napirenden van a kötelező betelepítési kvóta terve, a határvédelem jogának gyengítése, a migránsok pénzelése, valamint a migrációt segítő és bevándorláspárti szervezetek támogatásának növelése is. A brüsszeli tervek szerint mintegy háromszorosára kívánják emelni azt az összeget, amely azokat a szervezeteket támogatja, amelyek hatékonyan segítik elő és szervezik a bevándorlást Európába – fogalmazott. Hozzátette: tervben van azon országok megbüntetése is akár pénzügyi, akár egyéb eszközökkel, amelyek nem bevándorláspártiak.

Kocsis Máté kiemelte: a Fidesz és a kereszténydemokraták képviselőcsoportja ahogy eddig, ezután is mindig a magyar érdeket és a magyar embereket fogja képviselni.

A péntekig tartó frakcióülésen megtárgyalják a családvédelmi akcióterv életbelépéséhez szükséges döntéseket is, hogy minél előbb, minél gördülékenyebben megszülethessenek a magyar emberek számára kedvező döntések – tette hozzá a frakcióvezető.

Tájékoztatása szerint szerda este Orbán Viktor miniszterelnök felszólalásával kezdődik a frakcióülés, melyen a későbbiekben felszólal többek közt Varga Mihály pénzügyminiszter, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes és Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár is.

KDNP: Napirenden a család-, a nemzet- és a szociálpolitika

Elsősorban család-, nemzet- és szociálpolitikai kérdésekről tárgyal a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerdán Balatonalmádiban, ahol a két kormánypárt együttes ülése előtt tartanak külön tanácskozást.

Harrach Péter, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője a Facebookra feltöltött videoüzenetében kifejtette: a szociálpolitikai kérdések számára különösen fontosak, hiszen immár nemcsak a hazai, de az európai statisztikák is elismerik, hogy Magyarországon csökkent a szegénység a kormány szociális intézkedései – a munkahelyteremtés, az ingyenes közétkeztetés, az ingyen tankönyvellátás – következtében. Ezek az intézkedések fontosak és a jövőben folytatódni fognak – jelezte a KDNP-s politikus.

Hozzátette: a következő parlamenti időszak nem csupán a kormánypárti képviselőknek, hanem reményei szerint az ellenzéknek is komoly munkát ad majd, és hozzájárulnak ők is azokhoz az eredményekhez, amit a kormánypártok igyekeznek megvalósítani. Ez jobb foglalatosság részükre is, mint önmaguk lejáratása – jegyezte meg Harrach Péter.