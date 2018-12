Németh Szilárd: Erős honvédség nélkül nincs erős ország

Erős honvédség nélkül nincs erős ország, nincsenek biztonságban a magyar emberek – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján, miután a parlament több honvédelmi témájú törvényről szavazott.

Németh Szilárd hozzátette: a magyar emberek biztonságát, Magyarország területi integritását, hazánk békéjét leginkább a Magyar Honvédség garantálja.

Az államtitkár azt mondta: az ellenzék a parlamentben a honvédelmi témájú törvényeket sem szavazta meg. Németh Szilárd szerint az ellenzék egyértelműen bebizonyította, hogy a haza védelmében sem lehet rájuk számítani, „számukra a magyar emberek biztonsága nem jelent semmit”.

Németh Szilárd többször hangsúlyozta, a honvédelem nemzeti ügy kellene, hogy legyen. A honvédelmi tárca – mint megjegyezte – meg is tett mindent, a honvédelmet érintő jogszabályokról szóló hétpárti egyeztetésre hívták a pártok képviselőit, de az ellenzék részéről csak a Jobbik jelent meg. Később a parlamentben ellenzékiek „botrányt” próbáltak kelteni, kritizálták a jogszabályt, de módosító indítványt egyet sem nyújtottak be.

Kitért arra: a világ egyre veszélyesebb, számos új kihívás van, például a hibrid hadviselés, erősödik a terrorizmus. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az ENSZ pedig olyan migrációbarát politikát próbál áterőltetni, amely Európa biztonságát veszélyezteti. Az, hogy ma Magyarország Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa, nagyban a magyar honvédeknek köszönhető – mondta az államtitkár.

Mint felidézte, még ősszel elkezdték módosítani azokat a jogszabályokat, amelyek legfontosabb célja, hogy segítsék egy erős, korszerű, ütőképes hadsereg megteremtését a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében. Ennek nyomán 37 500-ra emelték a honvédség betölthető létszámkeretét, ez 13 600-zal több a 2010-es engedélyezett létszámnál.

A keddi parlamenti döntések közül kiemelte, 2022. december 31-ig meghosszabbították azt a a lehetőséget, hogy a túlmunka szabadidőben és pénzben is megváltható legyen.

A szerdai honvédelmi tárgyú változtatások közül azt említette, hogy 50 évre emelték a hadkötelezettségre vonatkozó behívhatósági korhatárt. Megjegyezte, hogy ez a „Gyurcsány-Bajnai-korban” lett 40 év. Európában egyetlen országban sincs 40 éves hadkötelezettségi kor, mindenhol magasabb, Szlovéniában például 63 év, Romániában 55 év – tette hozzá az államtitkár.

Németh Szilárd szólt az újonnan rögzített honvédelmi veszélyhelyzetről is, amelyet elmondása szerint a biztonsági környezet megváltozása is indokolt. Ez – mint kiemelte – nem egy különleges jogrend, hanem békeidőben történő rendelkezésre állást jelent.

Mindemellett egy új jogszabályt is alkottak, amelyben bevezették a honvédelmi alkalmazottak kategóriáját. Ennek kapcsán azt is elmondta, hogy a honvédelmi alkalmazottak januártól 20 százalékos, majd 3-szor 5 százalékos, vagyis összesen 35 százalékos bérfejlesztésben részesülnek.

Németh Szilárd megjegyezte, az erős honvédséghez a költségvetés is biztosított. A jövő évi 513 milliárd forintos keret 86 milliárd forintos emelkedést jelent az idei bázisévhez képest.

Szólt arról is, hogy a honvédelem fejlesztésének már most több eredménye van. Példaként említette a kedden bemutatott, Magyarországon összeszerelt fegyvereket, valamint az eddig beszerzett repülőgépeket. Hozzátette, jövőre további egy A319-es Airbust és három szállítógépet szereznek be a honvédségnek.