Folytatódik a kilépési hullám a Jobbiknál

Újabb alapszervezet, ezúttal a miskolci Jobbik-csoport vezetője jelentette be, hogy nem ért egyet pártja irányvonalával, és inkább a kiválókat gyűjtő mozgalomhoz csatlakozik. Közben a Jobbikhoz köthető tévécsatorna több munkatársa is távozott, egyikük a párt zavaros pénzügyeit is megemlítette - szerinte megdöbbentően nagy volt a készpénzforgalom a pártnál az elmúlt időszakban. A Jobbik vezetése visszautasította azokat bírálatokat, amik a módosított kampánybeszámolójuk miatt hangzottak el - a párt szerint ők betartották a törvényeket.