Újra az összefogáson vitázik az ellenzék

Az ellenzéki oldalon újrakezdődött az összefogással kapcsolatos vita. Kedden közös sajtótájékoztatót tartott az LMP és a Jobbik, és szerdán már konkrétan utalt arra a két párt, hogy a jövőben szorosabb együttműködés lehet közöttük. A rivalizálás is elkezdődött: az LMP és a Jobbik is átvenné az irányítást – közölte az M1 Híradója.

„Az LMP-ből, még akkor is, ha az SZDSZ elég erőteljesen nyomul és segíti, soha nem lehet meghatározó tényező a politikában” – a jobbikos Szilágyi György néhány éve így nyilatkozott az LMP-ről egy rádióműsorban. „A Jobbik az értékei és a viselt múltja alapján nem egy korszakváltó párt Magyarországon” – mondta Szél Bernadett, az LMP társelnöke még tavaly novemberben, és meggyőződéssel állította, hogy nem létezik olyan alternatíva, hogy összefognának a Jobbikkal.



A tavaszi országgyűlési kampányban még maguk sem gondolták, hogy a „sárdobálásból” közeledés lesz. A Jobbik esélytelennek nevezte az LMP-t, az LMP pedig károsnak tartotta a Jobbikot. Áprilisban azonban fordult a kocka, Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke és Szél Bernadett is arról beszélt, hogy a 21. századi pártokkal – vagyis egymással – együtt kellene működniük.

Vona visszatér?

„Egy fecske is csinál tavaszt” – Vona Gábor hétfőn ezzel a szlogennel töltött fel egy videót saját közösségi oldalára. Egy dátumot is megadott: augusztus 8-át, a videó elején pedig a 21-es szám rajzolódik ki. Sajtóhírek szerint a szám és a szlogen is az LMP-vel való együttműködésre utal, és a videó akár Vona Gábor visszatérését is jelentheti.

Szerdán a Jobbik alelnöke nem is cáfolta a felvetést. Volner János szerint Vona Gábor arra készül, hogy a 21. századi pártok együttműködését ősztől ő vezesse. Az együttműködéstől az LMP sem zárkózik el, és szintén vezető szerepre törekszik, ami konfliktushoz vezethet. Kanász-Nagy Máté elnökségi titkár szerint ha lesz összefogás, abban az LMP-nek kell dominálnia.