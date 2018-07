Lejtmenetben a Jobbik, történelmi csúcson a Fidesz

Továbbra is rekordmagas a Fidesz-KDNP támogatottsága – ez derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből: a teljes lakosságon belül 42 százalékos, ez több mint hárommillió embert jelent. A Jobbik viszont lejtmenetben van, a Mi hazánk Mozgalom 1 százalékos támogatottsága pedig várhatóan emelkedésnek indul – mondta el az M1 szerda reggeli műsorában Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője.

A „politikai tartalom hiánya” a meghatározó

Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 szerda reggeli műsorában kifejtette: a számok szerint az MSZP-Párbeszéd pártszövetség jelenleg nem jutna be a parlamentbe, és ugyan az egy hónappal ezelőtti adatok is ezt mutatták, most annyiban „érdekesebb” a helyzet, hogy azóta új elnöke van az MSZP-nek, Tóth Bertalan személyében.

Jól látszik — szögezte le az elemző –, hogy „a politikai tartalmak hiánya miatt rövid távon a társadalmi támogatottság megindul lefelé, és ez látható a legtöbb ellenzéki párt esetében”.

Rekordmagas a kormánypárti előny

Az is kitűnik a Nézőpont friss közvélemény-kutatási adataiból, hogy a kormánypártok társadalmi támogatottsága továbbra is rendkívül magas – a 2014-es eredményekhez képest már az előző hónapban is rekordmagas támogatottságot mért az intézet. A mostani mérések is ezt igazolják, a teljes népességen belül 42, a biztos szavazók között pedig 55 százalékon áll a Fidesz–KDNP pártszövetség.



Az elemző szerint fontos tény, hogy eszerint a választások óta kizárólag a kormánypártok tudták érdemben növelni a társadalmi bázisukat, jelenleg több mint hárommillió szimpatizánssal rendelkeznek, „ami azt gondolom, példa nélküli a magyar politikatörténetben” – jelentette ki Tóth Erik.

Az elemző az országgyűlési választásokra kitérve elmondta, már az akkori eredmények is beigazolták a közvélemény-kutatási adatokat, melyek magas kormánypárti és ahhoz képest pedig alacsony ellenzéki párti támogatottságot mértek, „de a belpolitikai folyamatok időről időre alakítják ezeknek a változásait”.

Apró elmozdulások

Az ellenzéki pártok számára rendkívül beszédes kell hogy legyen az – véli az elemző –, hogy a mostani időszakban sem tudtak erősödni, csak nagyon apró elmozdulások tapasztalhatók a választási résvételüket biztosra ígérő szavazók pártpreferenciája esetében.

Tóth Erik ezzel kapcsolatban érdemesnek tartotta kiemelni, hogy az LMP támogatottsága az előző havi 6 százalékról 5 százalékra csökkent a biztos szavazók körében, „ami egyértelműen a belpolitikai folyamatokkal magyarázható: Szél Bernadett kétes megítélésével, illetve a párton belüli politikai válsággal” – mondta, hozzátéve: a párt a mostani felállás szerint épp hogy csak bejutna a parlamentbe.

Növekedési potenciált lát az elemző a Mi Hazánk Mozgalomban

A friss közvélemény-kutatásban a nemrég alakult Mi Hazánk Mozgalom 1 százalékon áll a teljes népesség és a biztos szavazók körében egyaránt.

„A Jobbik esetében a pártszakadás egyértelműen látszik a népszerűség csökkenésében, és ugyan a Mi Hazánk csak 1 százalékon áll jelen pillanatban, fontos megemlíteni, hogy a növekedési potenciál illetve a társadalmi kereslet erre a szélsőjobboldali, radikális elveket képviselő pártra pillanatnyilag megvan” – fejtette ki Tóth Erik, aki szerint hosszú távú politikai munkával az új formáció tovább emelheti népszerűségét.

Még az is lehetséges – fűzte hozzá –, hogy két egyforma tömbre fog szakadni a Jobbik és a Mi Hazánk Mozgalom társadalmi támogatottsága a jövőben.

Ezt mondják a számok

A közvélemény-kutatás szerint a Jobbik az áprilisi választásokat követően hónapról hónapra veszít népszerűségéből. A pártra júniushoz képest újabb 1 százalékponttal kevesebben szavaznának, a megkérdezettek 10 százaléka. A Toroczkai László vezetésével júniusban megalakult Mi Hazánk Mozgalom a választókorú népesség 1 százalékát tudhatja maga mögött, és egy esetleges „most vasárnapi” választáson is ehhez hasonló eredményt érne el.

A teljes felnőtt korú magyar népesség 42 százaléka szimpatizál a Fidesz-KDNP-vel. A kormánypártok megtartották a májusban és júniusban mért, 3 milliót is jelentősen meghaladó támogatottságukat.

Az MSZP-Párbeszéd 6, a DK 4, az LMP 3, a Momentum 2, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 1 százalékon áll.

A legvalószínűbb listás választási eredményekre – a választási részvételüket biztosra ígérők potenciális pártpreferenciájára – vonatkozó becslés szerint a Fidesz-KDNP 55 százalékot szerezne egy esetleges voksoláson, amely szintén megegyezik az előző hónapi értékkel.

A Jobbik a júniusi 18 százalék után júliusban csupán a szavazatok 17 százalékát kapná meg, a belőle kivált Mi Hazánk Mozgalom pedig 1 százalékot érne el. A közvélemény-kutatás eredményét összegző közlemény szerint a párt folyamatos lejtmenet után immáron 3 százalékponttal áll gyengébben, mint az áprilisi országgyűlési választás idején.

Továbbra is 9 százalék az MSZP és a Párbeszéd közös listájának támogatottsága, az elnökváltás tehát nem segítette hozzá a pártszövetséget a számukra elérendő 10 százalékos küszöb átlépéséhez.

A DK támogatottsága egy százalékpontot erősödve 6, az LMP-é pedig ugyanennyit gyengülve 5 százalékos.

Továbbra sem tudja elérni a parlamenti küszöböt a már negyedik hónapja 4 százalékon álló Momentum, és a 2 százalékos Kétfarkú Kutya Pártnak sem lenne esélye az Országgyűlésbe jutásra, ha most tartanának választást.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása július 1-e és 17-e között készült 2000 ember személyes megkérdezésével.