Jobbik: Inkább az MSZP tartozásával foglalkozzon a sajtó

„A Jobbik pénzügyei helyett inkább azzal foglalkozzon a sajtó, hogyan rendezi az MSZP az 500 milliós tartozását” – erről beszélt a Jobbik elnöke, amikor megint a párt tartozásairól és a kampánypénzekkel kapcsolatos ügyekről kérdezték újságírók. Sneider Tamás azt nem tudta megmondani, hogy jelenleg mennyi pénz van a Jobbik számláján – közölte az M1 Híradója.

„Nem tudja megmondani, hogy most mennyi pénz van a Jobbik számláján” – ezt válaszolta kedden újságírói kérdésre a Jobbik elnöke. Sneider Tamás ezen kívül arra sem tudott érdemben reagálni, hogy mi a pénzügyi forgatókönyvük a több százmillió forintos ÁSZ-bírság következményeinek kezelésére. A pártelnök csupán annyit mondott, hogy még mindig nem kaptak részletfizetési lehetőséget.

Az Állami Számvevőszék még tavaly ősszel büntette meg a pártot, mert jóval áron alul kötöttek szerződést Simicska Lajos hirdetőcégeivel, ami tiltott párfinanszírozásnak minősül. A Jobbik emiatt egy időre az állami támogatástól is elesett, így a több mint 660 milliós kiesést adománygyűjtéssel próbálták pótolni.



Csakhogy az összegyűjtött pénzt nem a tartozások kifizetésére költötték, hanem a kampányra – ezt a Jobbik frakcióvezetője, Gyöngyösi Márton még júniusban ismerte el. Később az is kiderült, hogy a Jobbik kampánybeszámolójában a befolyt 100 milliós összeg helyett csupán egy 20 milliós tétel szerepel.

Sneider Tamás kedden azt mondta, a párt a teljes összeggel elszámolt, amely pontosan jelent meg mindenhol. Azt viszont továbbra sem tudta megmondani, hogy hányan kérték vissza pénzüket, akik kifejezetten az ÁSZ-bírság kifizetésére adakoztak, nem pedig a kampányra.

A Magyar Idők a hétvégén arról írt, hogy a támogatóik mellett saját megyei szervezeteinek a pénzét is felélte a Jobbik. A lap információi szerint a pártvezetés ugyanis a választási kampányra hivatkozva az egész országban elvonta a helyi tartalékokat, ez egyes megyéknél megközelítette a több tíz millió forintot is. A lap úgy fogalmaz, hogy a vezetés a párt egyéni jelölteknek kiutalt, összesen 106 millió forintnyi költségvetési forrást is bezsebelte.

A Jobbik elnöke az üggyel kapcsolatban csak annyit mondott: szerinte pártjuk helyett az MSZP 500 millió forintos tartozásával kellene inkább a sajtónak foglalkoznia, majd a gazdasági igazgatóhoz irányította az újságírókat.