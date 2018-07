LMP: A kormánynak lépnie kell a biztonsági őrök érdekében

Az LMP tájékoztatást vár a kormánytól arról: mit tesz a kiszolgáltatott helyzetben lévő mintegy százezer személy- és vagyonőr érdekében – közölte Demeter Márta, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese sajtótájékoztatóján.

A politikus kijelentette: a Belügyminisztérium és a rendőrség nem ellenőrzi hatékonyan az ágazatot, amelynek eredményeként a hatvanezret is meghaladhatja a feketén foglalkoztatott biztonsági őrök száma. Úgy ítélte meg: a szabályozási környezet még segíti is azokat, akik tisztességtelenül kívánják foglalkoztatni alkalmazottaikat. Mindez az államot is megkárosítja, de a dolgozók sem kapnak védelmet, amikor túlóráikat nem fizetik ki vagy nem adják ki számukra a szabadságot – tette hozzá Demeter Márta.

A képviselő kérdést kapott azon sajtóhírrel kapcsolatban, miszerint az LMP-ben lezajlott fegyelmi eljárás keretében többeket tiltottak el a tisztségviseléstől, amiért a választási kampányban jelöltjeik visszalépéséről tárgyaltak, szembemenve a párt kongresszusi határozatával.

A 24.hu írása szerint Szél Bernadett társelnököt három évre tiltották el párttisztség vállalásáról, a pártvezetésről azonban nem kell lemondania. Ungár Péter korábbi elnökségi tag, jelenlegi országgyűlési képviselő is három év eltiltást kapott, míg Schmuck Erzsébet országgyűlési képviselő két évig nem vállalhat tisztséget. A Kunhalmi Ágnes MSZP-s jelölt javára visszalépett Kassai Dánielt az etikai bizottság másodfokon kizárta a pártból.

A Hadházy Ákossal, a pártból azóta kilépett korábbi társelnökkel összetűzésbe keveredett Sallai R. Benedek korábbi országos elnökségi titkár másodfokon párttag maradhatott öt évre eltiltva a tisztségektől, azt követően, hogy az elsőfokú testület kizárta őt az LMP-ből.

Demeter Márta kijelentett: minden folyamatban lévő eljárás lezárult az LMP-ben. A frakció és a párt működését a fegyelmi döntések nem befolyásolják, a társelnökök és minden más választott tisztségviselője az LMP-nek ugyanúgy ellátja a feladatát, ahogy eddig. Ezen túl minden mást felesleges interpretációnak és a párt belső ügyének ítélt.

Arra a kérdésre, hogy Sallai R. Benedekkel szemben miért enyhítették a büntetést, miközben konfliktusa Hadházy Ákossal tettlegességig fajult, azt felelte: ez szintén a párt belső ügye, a döntést a párt megfelelő testülete hozta. A nyilvánosság szempontjából szerinte a legfontosabb, hogy lezárultak az eljárások.

A politikus kérdést kapott arról is, milyen eredménnyel zárult a Moldován Lászlóval, a fegyelmi eljárásokról másodfokon döntő etikai bizottság elnökével szembeni eljárás. Válaszul azt a kijelentését ismételte meg, hogy minden eljárás lezárult.

A tájékoztatón felvetődött még a párt egyik alkalmazottjának egykori ügye is, akit Szél Bernadett, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tagja korábban szakértőként ezen testületbe delegált, ám az alkalmazott akkor nem ment át a nemzetbiztonsági átvilágításon. A politikus közölte: az említett ember ezt követően nem töltötte be a tervezett tisztséget, az ügyet azóta az LMP lezártnak tekinti.

A képviselői fizetések emelését érintő kérdésre azt felelte: az LMP-frakció szándéka, hogy jótékony célra fordítsák a többletet, mert elfogadhatatlannak tartják, hogy a képviselők bére ilyen mértékben növekedjen, miközben más ágazatokban nem hajt végre ilyen mértékű emelést a kormányzat. A képviselők az általuk meghatározott prioritások alapján döntenek az összeg felhasználásáról – tette hozzá Demeter Márta.