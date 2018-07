Jobbik: alkotmányos kontroll nélkül maradt az igazságszolgáltatás

A Jobbik szerint gyakorlatilag alkotmányos kontroll nélkül maradt az igazságszolgáltatás működése, ezért törvénymódosítást kezdeményeznek – közölte Staudt Gábor országgyűlési képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Staudt Gábor szerint az utóbbi időben kiderült, hogy az Országos Bírói Tanácsnak (OBT) az Országos Bírósági Hivatal (OBH) felett gyakorolt ellenőrzése még a formalitás szintén sem működik, az OBT ugyanis több közleményt is kiadott, amelyben Handó Tünde OBH-elnök kinevezési gyakorlatát törvénysértőnek tartotta és jelezte, hogy nem kapnak szakmai választ a kérdéseikre. Hozzátette: az már csak “hab volt a tortán”, hogy Handó Tünde “lehazaárulózta” azokat a bírókat, akik ellenvéleményt fogalmaztak meg a kormány bíróságokat átalakító politikájával kapcsolatban.

Elmaradt Handó Tünde válasza, ezért lépnek

A jobbikos képviselő úgy vélte: bár a törvények alapján az Országgyűlés és a parlament igazságügyi bizottsága is ellenőrizni hivatott az OBH működését, a héten tartott testületi ülés azt bizonyította, hogy ez a kontroll sem létezik. Ezt az állítását azzal indokolta, hogy az ülésen összesen hét perce volt az ellenzéki képviselőknek, hogy feltegyék kérdéseiket és elmondják véleményüket Handó Tündének, aki nem adott ezekre választ, még formális beszámolási kötelezettségének sem tett eleget.

Staudt Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy több mint egyéves csúszásban tárgyalják az OBH beszámolóit, így az ülésen az aktuális ügyekre nem is tudtak reagálni. Közölte: ezért törvénymódosításban kezdeményezi, hogy az OBH mindenkori elnöke január 31-ig nyújtsa be az előző évre vonatkozó beszámolóját, hogy az Országgyűlés és a parlament igazságügyi bizottsága is friss ügyeket tudjon tárgyalni. Bízik abban, hogy a Fidesz-KDNP frakció is támogatja majd ezt a javaslatot.

Több tízezret fizetnek havonta a pártnak

A Jobbik anyagi helyzetére vonatkozó kérdésre válaszolva Staudt Gábor elmondta: a párt országgyűlési és önkormányzati képviselői jelenleg is nettó fizetésük 10 százalékát adják át a pártnak. „Ehhez nem kellett egy anyagi probléma, hogy megtegyük” – fogalmazott a képviselő, aki szerint akkor is túl fognak élni, ha egy kormányzat alkotmányellenes eszközökkel lép fel velük szemben.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz és a Jobbik pártalapítványa is majdnem háromszor annyit kapna jövőre egy törvénymódosító javaslat értelmében, Staudt Gábor azt mondta: ha így lesz, a Jobbik a legjobban és a leghatékonyabban fogja befektetni ezt a pénzt. A Jobbik most rossz helyzetben van, minden forintnak örülünk – tette hozzá.