A választók és az ellenzéki pártok sem hiszik, hogy a jelöltjük sikeres lehet

Jelentős fölénnyel nyerte a Fidesz-KDNP jelöltje, Sára Botond a 8. kerületben tartott időközi polgármester-választást, a politikus a szavazatok csaknem 63 százalékát szerezte meg. A független Győri Péter, aki mögé szinte a teljes ellenzék felsorakozott, a voksok 36,5 százalékát kapta. Az 5. kerületben is fölényes Fidesz-KDNP győzelem született: az időközi egyéni képviselőválasztáson Balla Valéria Emese a szavazatok több mint kétharmadát szerezte meg.

„Már sem az ellenzéki pártok, sem az ellenzéki szavazók nem hiszik el, hogy a jelöltjük esélyes lehet bármilyen szinten és bármilyen típusú választáson” – fejtette ki az M1 Ma Reggel című műsorában a Médianéző igazgatója. Boros Bánk Levente hozzátette, ugyan a választásokat megelőzően többször láthattuk, hogy egy-egy ellenzéki sikert követően óriási felbuzdulás után azt gondolták, hogy ez hatással lehet az országgyűlési választásra is, azonban a történelem nem őket igazolta.



„Gondolom, az apátia most eluralkodott rajtuk a 8. kerületben és a belvárosban is. (…) Úgy tűnt, hogy nagy az ellenzéki összefogás, de ez érdemben, akcióban és politikai aktivitásban nem jelent meg, sem a választók, sem a pártok részéről” – részletezte Boros Bánk Levente.

A múltra és a jövőre is szavaztak a józsefvárosiak

Arról is beszélt, hogy a 8. kerületben egy erős polgármester utódlását kellett megoldani, hiszen Kocsis Máté az országos politikában és polgármesterként is bizonyított, azaz a kerület lakosai az ő alpolgármesterét választották meg, így egyben a múltra és a jövőre is szavazva. Megjegyezte, kétségtelen, hogy az utóbbi időben, ahogy Budapest, úgy a 8. kerület is komoly fejlődésen ment át, vélhetően ennek is köszönhető a fölényes győzelem.

Lepecsételt szavazólap a józsefvárosi időközi polgármester-választáson a BVHSZC Bókay János szakközépiskolájában 2018. július 8-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Azt, hogy Gyurcsány Ferenc ellenzéki nemzetgyűlést hozna létre, pótcselekvésnek nevezte az igazgató. Úgy fogalmazott: az elmúlt 28 évben van hagyománya annak, hogy egyes ellenzéki pártok valamilyen oknál fogva bojkottálják az országgyűlés munkáját – legutóbb például Gyurcsány Ferenc és pártja –, azonban érdemi alternatívát egyik ilyen mozgalom sem tudott az elmúlt 8 évben felmutatni.

„Sose felejtsük el, hogy Gyurcsány Ferenc abban érdekelt, hogy minél nagyobb káosz alakuljon ki az összes többi ellenzéki formációban. Egyetlen egy olyan ellenzéki párt van talán, amely sikerrel könyvelheti el az április 8-i eredményét, ez Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció pártja – annál fogva, hogy ők saját jogon kerültek be az országgyűlésbe” – elemezte a helyzetet Boros Bánk Levente.

Erózió alakult ki valamennyi ellenzéki pártban

Kijelentette: a politikus vélhetően még mindig nem tett le azon ambíciójáról, hogy ismételten ő legyen a balliberális oldal vezetője. Felhívta a figyelmet: a DK-t leszámítva valamennyi ellenzéki pártban az elmúlt időszakban pártszakadás, verekedés és politikusokhoz és pártokhoz nem méltó cselekedetekre került sor. „Komoly erózió alakult ki valamennyi ellenzéki pártban” – kommentálta.

Különösen szürreálisnak nevezte például, hogy az LMP egyik vezetője beismerte, hogy bűncselekményt követett el a kampány során. Úgy fogalmazott: logikusan arra lehet következtetni, hogy Gyurcsány Ferenc nem feltétlenül az összellenzéki érdeket helyezi minden fölé, hanem inkább azt, hogy zavart keltsen az összes többi pártban.

Boros Bánk Levente szerint a többi ellenzéki pártnak kényelmes, hogy másra tolja át a felelősséget, ahelyett, hogy levonták volna akár a személyi, akár az intézményi konzekvenciákat külön-külön a parlamenti választásokon elszenvedett vereségből.