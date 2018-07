Regionális közlekedési szövetséget hozna létre az LMP

Regionális közlekedési szövetségeket hozna létre az LMP, ennek érdekében módosító indítványt nyújtottak be a 2019-es költségvetéshez – közölte a párt országos elnökségének titkára pénteken Szegeden. Kanász-Nagy Máté sajtótájékoztatóján azt mondta, a regionális közlekedési szövetségek létrehozására azért lenne óriási szükség, mert így jelentősen javítható lenne a helyközi közlekedés.

A tarifarendszer egyszerűsítés mellett szükség lenne a viteldíjak csökkentésre is – hangsúlyozta a politikus. Az elnökségi titkár szerint be lehetne vonni a szövetségbe helyi vállalkozókat is, akik adott települések között indítanának iránytaxikat, akár személygépjárművel vagy autóbusszal. Hozzátette: ehhez jogszabályi változtatásokra és pluszforrásokra – megyénként 5-10 milliárd forintra – lenne szükség.

Kanász-Nagy Máté úgy fogalmazott, „ez aprópénz ahhoz képest”, hogy az elfogadásra váró költségvetésben a Fidesz-KDNP-kormányzat mennyit szán „propagandára, látványberuházásokra, haverok, oligarchák kiszolgálására”. A közlekedési szövetségek létrehozását célzó kezdeményezés a párt által indított helyi ügyek kampányának része. Ennek keretében kis közösségek, adott települések, társadalmi szervezetek által felvetett ügyekre keres megoldást az LMP – tudatta a politikus.