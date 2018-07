Újabb részletek derültek ki a Göncz Kingához köthető csalási ügyben

Újabb részletek derültek ki abban a csalási ügyben, amelyben érintett az a non-profit cég is, amelyről korábban a Magyar Idők írta meg, hogy az egykori szocialista politikushoz, Göncz Kingához köthető. Az ügyben az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) is nyomoz. A csalás lényege, hogy nem valódi fióktelepeket hoztak létre vidéken, hogy így szerezhessenek uniós regionális támogatásokat. Az ügyeket viszont valójában Budapesten intézték. Az OLAF szerint 12 és fél milliárd forintos uniós támogatást kellene visszafizetni a csalás miatt.

Kamuirodákkal fejték meg Brüsszelt – erről írt szerdán a 24.hu. A cikk szerzője azt állítja: portáljuk megszerezte az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) vizsgálatának teljes zárójelentését. Ezekben súlyos szabálytalanságokat és csalást állapítottak meg több magyar cégcsoportnál, illetve nonprofit kutatóközpontoknál, így a Pillar Europa Kft-nél is.

A bejelentések szerint a cégek hamis fióktelepeket hoztak létre, hogy így szerezhessenek uniós regionális támogatásokat. Az ügyeket viszont valójában Budapesten intézték.

A csalási ügyet először június közepén a Magyar Idők hozta nyilvánosságra. Arról írtak: a Pillar Alapítványt az egykori szocialista politikus, a Gyurcsány-kormány volt külügyminisztere, Göncz Kinga alapította. Ez az alapítvány is tagja volt az egyik nonprofit kutatóközpontnak, amelynél bűncselekményre utaló ügyeket fedett fel az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala.

A Magyar Idők arról is írt, hogy a cégek több ezer hamis munkaszerződést is gyártottak, és az uniós pénzeket olyan emberek kifizetésre használták, akik valójában nem is dolgoztak a projektekben. Úgy tudni, többszörösen túlárazott pályázatokat nyújtottak be uniós pénzekre, és több millió forint értékben állítottak ki hamis számlát, a hasznot pedig egy alvállalkozói hálózaton keresztül tették el.

Az OLAF szerint 12 és fél milliárd forint uniós támogatást kellene visszafizetnie a Göncz Kingához köthető cégcsoportnak.

A milliárdos csalás ügye egy hete a parlamentben is téma volt. A fideszes Szathmáry Kristóf megdöbbentőnek, de nem példanélkülinek nevezte a Gyurcsány-kormány volt külügyminiszterének az ügyét. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig úgy fogalmazott: érthetetlen, hogy a szocialisták eddig miért nem kértek magyarázatot egykori miniszterüktől.

A Göncz Kingához köthető kutatóközpont ügyében egyébként nemcsak az OLAF vizsgálódott. Februárban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi igazgatósága is nyomozást indított, végül majdnem 10 milliárd forint értékű, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást állapított meg.