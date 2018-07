Szeptembertől pártként működne tovább a Mi Hazánk Mozgalom

Újabb kilépési hullám indult meg a Jobbikból. Csongrád megyében sorra szűnnek meg a tagszervezetek – erről a párt egyik korábbi választókerületi elnöke beszélt az M1-nek. Sok egykori tag úgy véli, az új pártvezetés eltávolodott a vidéki csoportoktól. A Jobbik vetélytársának tartja új szervezetét Toroszkai László is. A párt egykori alelnöke bejelentette: szeptembertől pártként működik tovább a Mi Hazánk Mozgalom. A szervezet ügyvezető elnökségében szinte kivétel nélkül volt jobbikos politikusok vannak.

Dudás Zoltán, a Jobbik korábbi választókerületi elnöke arról beszélt az M1-nek: azért hagyta ott a Jobbikot, mert úgy véli eltávolodott egymástól az új pártvezetés és a vidéki csoportok. A jelenlegi irányvonalat pedig vállalhatatlan tartja.

A Jobbik Csongrád megyei hármas választókerületének korábbi elnöke elmondta: ő maradt, aki volt, egy nemzetben gondolkodó, keresztény értékrendű ember.

Dudás Zoltán a hétvégén közösségi oldalán tette közzé, hogy mennyi Jobbik-alapszervezet szűnt meg Csongrád megyében. Azt írta: feloszlott a fábiánsebestyéni, a szatymazi, a csongrádi alapszervezet, illetve folyamatban van a kisteleki, a mindszenti, a csanyteleki, a szentesi, a sándorfalvi szervezet feloszlása, összesen legalább száz taggal, önkormányzati képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal, polgármesterrel.

Kedden a nyilvánosság elé lépett a Jobbik volt Nógrád megyei elnöke is. Dócs Dávid jelenleg már – a főként volt jobbikosokból megalakult – Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.

A szervezet ügyvezető elnökségét már felállították, amelyben szinte kivétel nélkül volt jobbikos politikusok vagy tisztségviselők vannak. A tagok között van például a pártból nemrégiben kivált országgyűlési képviselő Dúró Dóra és Novák Előd, a Jobbik egykori alelnöke is.

A Mi Hazánk Mozgalmat azután hirdette meg Toroczkai László, hogy alulmaradt a Jobbik tisztújító kongresszusán a pártelnökségért vívott harcban, majd bizalomvesztés miatt kizárták a pártból. Azóta csalódott jobbikosok tömegesen csatlakoztak a Mi Hazánk Mozgalomhoz.

Toroczkai László most bejelentette: szeptemberre párttá alakulnak, az ehhez szükséges papírokat már beadták a bíróságra. Ásotthalom polgármestere arra számít, hogy a jövőben még Dúró Dórán kívül más jobbikos országgyűlési képviselők is csatlakozhatnak a Mi hazánk Mozgalomhoz. Hozzátette: igényt tartanak a Jobbik költségvetési támogatásának csaknem felére is, ami megegyezik azzal a szavazati aránnyal, amelyet Toroczkai László elnökjelöltként korábban a párt tisztújító kongresszusán kapott.