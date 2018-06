Potápi szerint Mátyás közép-európai egységet akart

Mátyás király közép-európai egységet megteremtve akarta védeni Magyarországot a török, muszlim terjeszkedés ellen – hangsúlyozta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár kedden Lendván, a Mátyás király-emlékév keretében nyílt kiállítás megnyitóján.

Potápi Árpád János az MTI-nek elmondta: köszöntőjében kiemelte, hogy Hunyadi Mátyás ebben a törekvésében két példaképét, apját, Hunyadi Jánost és Luxemburgi Zsigmondot követte.

Kitért arra is, hogy Mátyás emléke az uralkodó jelentőségének köszönhetően nemcsak a magyarság, hanem a környező népek – csehek, szlovákok, szerbek – emlékezetében is élénken él. A kiállítás mostani helyszíne, Lendva kapocs lehet a muravidéki magyarság és a szlovénok felé is, hiszen a szlovén hiedelemvilágban is fennmaradt Mátyás király alakja – mondta.

Az államtitkár hozzátette: Hunyadi Mátyás neve az idők távlatából arra emlékeztet, hogy egységben rejlik az erő, és hogy jövőnket csak mi magunk építhetjük, de együttműködésben a körülöttünk élő népekkel.

A Hunyadi Mátyás (1443-1490) trónra lépésének 560., születésének 575. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév keretében a Magyarság Háza rendezett vándorkiállítást Mátyás király – mecénás és katona címmel. Merényi Zoltán és Somodi András réz-acél-vászon kompozícióiban helyet kap Aragóniai Beatrix, Kinizsi Pál, a Hunyadiak címerállata, a Budai Palota, vászonpannókon pedig 19-20. századi történetírók jellemzését lehet olvasni a reneszánsz uralkodóról.

A lendvai Könyvtár és Kulturális Központ színház- és hangversenytermében július 20-ig látható tárlatot már több helyszínen – Pozsonyban, Székesfehérváron és legutóbb Eszéken – is megrendezték, a kiállítás anyagát a jövőben Kolozsváron, Madéfalván és Bécsben mutatják be.