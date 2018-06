Részt kérnek az állami támogatásból a Jobbikból kilépettek

A Jobbik a mandátumukat követeli vissza a pártból kilépett személyektől, ők pedig a Jobbik állami támogatásának rájuk eső részét kérik. A pártban az után alakult ki vita, hogy kiderült: szakad a Jobbik. A pártból kiábrándult tagok hétvégén, Ásotthalmon megtartották a Mi Hazánk Mozgalom zászlóbontó ülését, ahol bejelentették: új pártként folytatják tevékenységüket.

A politikai űrt töltené be a Mi Hazánk Mozgalom – véli az alapító Toroczkai László. A Jobbik volt alelnöke szerint a hétvégén megalapított mozgalom hamarosan párttá alakul, terveik szerint már a jövő évi európai parlamenti és az önkormányzati választáson is indulnak. Toroczkai László elmondta: a lehetséges párttagok már meg is vannak.

A Mi Hazánk Mozgalomhoz volt jobbikosok, köztük Dúró Dóra és férje, Novák Előd is csatlakozott. Ők arról beszéltek: bűn volt elvenni a Jobbik identitását.

A csalódott jobbikosok szerint ugyanis Vona Gábor azzal, hogy 2013-ban elindította a néppártosodást, feladta a Jobbik elveit, ezzel lényegében tönkretette a pártot. Vona Gábor akkor azzal érvelt: a választások őt fogják igazolni. Végül nem így lett: április 8-án a 2014-es eredményüknél is kisebb támogatást értek el. Vona Gábor még aznap éjszaka lemondott.

Toroczkai László szerint a Mi Hazánk Mozgalom pártként éppen abban fog különbözni a Jobbiktól, hogy az elvek feladását senkire sem fogják ráerőltetni.

A Jobbik közben jelezte: felszólítják a pártból kilépő tagokat, hogy adják vissza a mandátumukat akár a 2014-es önkormányzati, akár a 2018-as országgyűlési választáson szerezték azt.

Az ásotthalmi polgármester erre válaszul azt közölte: a mandátumát senkinek nem szabad visszaadni. Sőt jelezte, ő is kér valamit a Jobbiktól, mégpedig azt, hogy a párt ossza meg állami támogatását a Mi Hazánk Mozgalommal.

Az M1 kérdéssel fordult a Jobbikhoz, hogy átadná-e állami támogatásának egy részét Toroczkai Lászlóéknak, illetve hogy mi a Jobbik vezetőségének véleménye a Mi Hazánk Mozgalomról, a deles híradó adásáig azonban nem érkezett válasz a párt részéről.