Sziklaszilárd magyar állásponttal a támadások ellen

A kormányfő szokásos péntek reggeli rádióinterjújában „szép és kifinomult munkának” nevezte az alkotmánymódosítást és a Stop Soros törvénycsomagot. A kritikákra azt válaszolta, hogy nehéz lesz belekötni egy olyan döntésbe, amelyre a parlament 89 százaléka igent mondott. Hidvéghi Balázs a Fidesz kommunikációs igazgatója az M1 műsorában válaszolt az aktuálpolitikai kérdésekre.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a magyar választások fő tétje pont arról szólt, hogy képes-e kivédeni Magyarország az illegális bevándorlók betelepítését. A magyarok világos, egyértelmű döntést hoztak. A mostani törvényalkotás a magyar emberek véleményének a törvénybe foglalása is. Ezért fogalmazott úgy a miniszterelnök, hogy megerősödve vesszük fel a harcot a továbbiakban mindenfajta – a magyar érdekeket sértő – kísérlettel szemben – fogalmazott Hidvéghi.

Szemmel láthatóan európai szinten nem adták fel ezeket a törekvéseket. A csütörtöki budapesti V4 találkozó rendkívüli jelentőségű volt, különösen hogy az osztrák kancellár is jelen volt az eseményen. Óriásit fordult a helyzet politikai értelemben, egész Európában.

Magyar szempontból fontos, hogy Budapest álláspontja a bevándorlást illetően sosem változott, szemben más tagállamokéval, amelyeké viszont igen – nyilatkozta a politikus. Az egyetértés a visegrádiak körében végig megvolt, mégis, „Magyarország vitte a prímet”. Ma már azt látni, hogy a nagyobb, „fontosabb” európai országok is fordulatot hajtanak végre, ami örvendetes, viszont Brüsszel jól láthatóan nem adta fel a bevándorláspárti terveit.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ami – politikai válság – most zajlik Németországban, direkt módon hazánkat is érinti. A CDU és CSU szövetséggel, de a bajorokkal is egy különlegesen jó viszonyt ápol Budapest., sok fontos kérdésben nézetazonosság áll fenn. A jelenlegi német viták jó ideje már az Európai Néppárton belül is léteznek. Akár a Néppártból érkező kritikák kapcsán is ugyanazt kell tenni, mint eddig: világosan a valóságról kell beszélni, az emberekkel együtt kell kormányozni. Néven kell nevezni azokat, akik mást akarnak, például a Soros György nevéhez köthető hálózatot – fejtette ki Hidvéghi Balázs.