Orbán: A V4-ek felelősen viszonyulnak a bevándorláshoz, és az idő ezt igazolta

Soha korábban nem voltak ilyen erősek a V4-ek – mondta a Kossuth Rádióban Orbán Viktor. A miniszterelnök rávilágított arra is, hogy a tagállamok vezetői rájöttek arra: együtt sokkal többet tudnak elérni, mint külön-külön.

A V4-ek csütörtöki találkozójával kapcsolatban Orbán Viktor a 180 perc műsorában azt mondta: soha korábban nem voltak ilyen erősek a v4-ek; úgy fogalmazott, amikor felvették a V4-ek tagjait az unióba, azt gondolták, hogy véget ért az együttműködés, de „a történelem nem ért véget azzal, hogy bekerültünk az unióba”.

Hozzátette: a tagállamok vezetői rájöttek arra, hogy együtt sokkal többet tudnak elérni, mint külön-külön. Orbán Viktor kifejtette: ez a négy ország gyorsabban fejlődik, gyorsabban növekszik és visszatalál a régi, fejlett színvonalhoz.

Európa minden migránst beengedne, addig a V4-ek senkit

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy jónak lenni nem mindig egyszerű, hiszen jelenleg „felelősen kell jónak lenni”. Példaként hozta a migrációt, amely kapcsán kiderült – emelte ki –, hogy felelősen jó embernek lenni nem azt jelenti, hogy beengedünk mindenkit Európába, hanem azt jelenti, hogy úgy nyújtunk segítséget másoknak, hogy közben nem tesszük tönkre a saját kultúránkat és a közbiztonságunkat. A V4-ek felelősen viszonyulnak a bevándorláshoz, és az idő ezt igazolta – emelte ki a miniszterelnök. A kormányfő úgy fogalmazott: amíg Európa minden migránst beengedne, addig a V4-ek senkit.

„Meg is támadtak minket ezért” – kommentálta.

Úgy folytatta: ma három nagy kérdés van asztalon, ha a migrációról beszélünk Európában. Az egyik az, hogy megvédjük-e a határokat. Hozzáfűzte: valakik szerint meg kell védeni a határokat, mások szerint a határvédelem rossz dolog. A második nagy kérdés a miniszterelnök szerint, amire megoldást kell találni, hogy mit csináljunk azokkal, akik már beáramoltak. „Az egyik fél azt mondja, hogy örüljünk nekik, a másik fél azt mondja, hogy abban segítsünk nekik, hogy hazatérjenek és jó életet tudjanak kialakítani” – fejtette ki.

Harmadik kérdésként azt említette, hogy kit engedjünk be a jövőben a határok mögé. „Mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit” – szögezte le Orbán Viktor. Kiemelte, az egyik fél azt mondja, hogy engedjünk be embereket, mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit.

Orbán Viktor a rádióinterjúban a jövő heti uniós csúcsról azt mondta: központi kérdés lesz a bevándorlás, ezért nagy vitákra számít. A kormányfő úgy fogalmazott, Magyarországnak az az érdeke, hogy ne a magyar-szerb határon legyen az Unió déli határa.

Zavar az EU intézményrendszerén belül

Azzal kapcsolatban, hogy Donald Tusk ma érkezik Budapestre, a miniszterelnök azt mondta, nagyon várja. Hozzátette, az Európai Bizottság félreértelmezi szerepét, hiszen az a feladata, hogy az uniós szabályokat minden tagállam betartsa, de néhány évvel ezelőtt „kitalálták”, hogy ők politikai bizottság lesznek, megtámadják Lengyelországot és Magyarországot is.

„Van egy zavar az Európai Unió intézményrendszeren belül, ma azt fogjuk kitalálni, hogy ezt hogyan fogjuk helyreállítani” – jelentette ki Orbán Viktor.

Az elmúlt napokban elfogadott törvénymódosításokról azt mondta, szép, kifinomult jogi munka, amely kimondja Magyarország nemzeti szuverenitását, az alkotmányos identitást, amelyet semmilyen külső erő nem sérthet meg, és egy finom jogi munkát végeztek a Büntető Törvénykönyv esetében is. Megjegyezte, a törvénymódosításokat a Parlament 80-90 százaléka szavazta meg.