A felfelé ívelő amerikai-magyar kapcsolatok jele

Szakértők szerint Trump hivatalba lépése óta pozitív irányba mozdultak el az amerikai-magyar kapcsolatok, aminek egyik hozadéka, hogy új amerikai nagykövete van Magyarországnak. A diplomata szenátusi meghallgatásán hangsúlyozta, hogy szoros együttműködést tervez a magyar kormánnyal, elsősorban a biztonságpolitikai és gazdasági kérdésekben. A téma kapcsán Varga Gergely a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője az M1 Ma este műsorában fejtette ki a véleményét.

David B. Cornsteinnek minden bizonnyal magyar felmenői is vannak. Alapvetően nagyon sikeres üzletember, aki New York állam Republikánus Pártja körül évtizedek óta aktívan jelen van a politikában, New York város közéletében is. A város gazdasági tanácsának vezetőségi tagja volt – mondta Varga.

Trump számára fontos, hogy migráció kérdésében hasonló vagy ugyanolyan nézeteket valló európai államokat is felmutathasson az amerikai közvéleménynek. Egyfajta politikai szimpátiáról, érdekazonosságról van szó, amelynek egyik jele, hogy a korábbi amerikai nagykövetekhez képest a „Cornstein korszak” változást hozhat. Már az elmúlt fél, egy év nyomán is jelentős változások következtek be. Az utóbbi hetekben például több kétoldalú, magas rangú találkozó is volt. Szijjártó Péter a minap Washingtonban járt, ahol 2012 ősze óta nem volt példa rá, hogy külügyminiszteri szinten fogadtak volna valakit Budapestről. Felívelő szakaszba kerültek az amerikai-magyar kapcsolatok – jelentette ki a szakértő.

Az amerikai-orosz viszonyt illetően Trump politikája meglehetősen „kettős”, mivel a pragmatikus kapcsolatokat szorgalmazza Putyin elnökkel. De ha tényleges amerikai intézkedéseket nézzük – akár a kelet-európai haderő-átcsoportosítást, akár újabb amerikai szankciók Oroszországot érintő behozatalát tekintjük – egy meglehetősen keményvonalas amerikai külpolitika képét kapjuk – nyilatkozta Varga Gergely szakértő.