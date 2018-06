A kibővített V4-csúcs legfontosabb témája a bevándorlás kérdése lesz csütörtökön.

A visegrádi országok (V4) mellett Ausztria is részt vesz az egyeztetésen. A magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfő eddig is elutasította a kvótákat. Hozzájuk csatlakozik most Sebastian Kurz osztrák kormányfő, aki az elmúlt hetekben több szigorítást is bejelentett a bevándorlás ügyében.

Az öt miniszterelnök Budapesten készül fel a júniusi brüsszeli uniós csúcsra.