Gulyás: Az elsődleges cél az ország védelme

Magyarország biztonságát garantálni kell, és a Stop Soros törvénycsomag és a hetedik alaptörvény-módosítás ehhez nagymértékben hozzájárul – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Az Országgyűlés szerdán két fontos döntést hozott: az egyik az alkotmánymódosítás, a másik Stop Soros elfogadása. Gulyás Gergely szerint a választási kampányban az átláthatóság jegyében nyilvánvalóvá tették a kormánypártok, hogy milyen szándékaik vannak a migráció korlátozására. Ennek megfelelően terjesztették elő a Stop Soros szövegét, amihez módosításokat is elfogadott az Országgyűlés.

Az elsődleges cél mindig is az ország védelme volt, Magyarország biztonságát garantálni kell, és az alkotmánymódosítás ehhez nagymértékben hozzájárul, ugyanis tartalmazza a kollektív és csoportos betelepítés tilalmát, illetve az első biztonságos ország elvét is. Ez azt jelenti, hogy ha valaki valóban menekült, akkor a menedékjogot annak az országnak kell biztosítania, amely a hazájához legközelebb van. Megjegyezte, ha Magyarországnak ezt a javaslatát – amely egyébként a genfi konvencióból következik – elfogadták volna korábban az unióban, és ezt valamennyi ország teljesíti, akkor komoly vitákat lehetett volna megelőzni.

„A magyar kormány álláspontja, hogy a valós menekülteknek az első biztonságos országban kell menedékjogot biztosítani, a bevándorlásra pedig egyértelműen nemet mondott a kormány” – szögezte le a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Arról is beszélt, hogy a Stop Soros részeként fogadták el az illegális migráció tényállását, amely alkalmas arra, hogy a törvénytelen bevándorlás szervezését az eddigieknél is hatékonyabban tudja a kormány kezelni. „Az elfogadás Magyarország szuverenitását és a biztonság garantálását rögzíti. Az alkotmánymódosítás gyakorlati alkalmazása kizárja, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon” – magyarázta Gulyás Gergely.

A miniszter elmondta, az alkotmánymódosítást az összes képviselő csaknem 80 százaléka, a Stop Soros törvénycsomagot pedig a jelenlévők mintegy 90 százaléka támogatta. Hozzáfűzte, ez nem azt jelenti, hogy ez ellenzék többsége támogatta ezeket, ők továbbra is bevándorláspártiak a miniszter szerint.

Úgy fogalmazott: sajnálatos, hogy a magyar választópolgárok világos véleménynyilvánítását követően a balliberális ellenzék továbbra is támogatja a bevándorlást, éppen azért azt remélik, hogy abban a nemzetközi vitában, amelyben Magyarország a bevándorlás kapcsán a frontvonalban küzdeni kénytelen, az ellenzékre is számíthatnak majd a kormánypártok.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a héten került az adótörvények módosítása az Országgyűlés elé. Ezzel kapcsolatosan egyértelművé tette, hogy a kormány elkötelezett az adócsökkentés mellett, és egyértelmű az is, hogy tovább folytatódik az adócsökkentés Magyarországon. Példának hozta, hogy 32 százalékkal adózott az átlagjövedelem 2010-ben, ehhez képest az egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó jelentős adócsökkentést jelent, még akkor is, ha a jövő évi adótörvényben ennek mértékét megőrzik. Hozzátette, büszkén állítja a kormány, hogy a szociális hozzájárulási adó mérséklésével a 27 százalékról a jövő évre már – az öt évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva – 17,5 százalékra csökken. Megjegyezte 2018-ról 2019-re 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökken.

Arról is beszélt, hogy a gazdasági növekedés függvényében további adócsökkentésre lehet majd számítani. A remények szerint a szociális hozzájárulási adó mértéke négy év múlva 11,5 százalékra csökkenhet, így a munkát terhelő adók nagyban csökkenhetnek. „Ez – mondom az elmúlt öt év távlatában – tíz százalékos adócsökkentést jelentett”