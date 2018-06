A V4-eken kívül lassan Ausztria és az olaszok is hajlanak a kvótaellenes álláspontra

Szerdán a szükséges kétharmad helyett négyötödös támogatással fogadta el az Országgyűlés a hetedik alaptörvény módosítást és a hozzá tartozó Stop Soros törvénycsomagot. Ugyanezen a napon, de már Brüsszelben a LIBE bizottság ülésén Judih Sargentini EP képviselő azt nyilatkozta, hogy a jövő hétfői brüsszeli szavazáson a róla elnevezett jelentés már tartalmazni fogja a magyar kormány újabb, „antidemokratikus” lépését.

Az M1 Szemtől szembe című műsorában Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója és Deák Dániel politológus, a Figyelő főmunkatársa elemezték az elmúlt időszak politikai eseményeit. Véleményük szerint a szerdai szavazás eredménye nem volt meglepő, az arány viszont igen.

A Jobbik pálfordulása

Az idén lezajlott magyarországi választások után kiderült, hogy a Jobbik utóbbi két évben folytatott politikája rossz volt. 2016-ban az akkori alkotmánymódosítás – amit a migrációs válság kezdetén Vona Gábor is szükségszerűnek tartott, de utána a Jobbik nem támogatott – lényegében hasonló volt a mostanihoz. Ebből látszik, hogy a Jobbik most valójában 180 fokos fordulatot hajtott végre. Valószínűleg a Jobbik vezető politikusai levonták a tavaszi választás konzekvenciáit, ezért szavaztak most az alaptörvény módosítására – összegezte Törcsi Péter.

Ha a kettészakadás előtt álló Jobbik nemet mondott volna az alaptörvény módosításra, egy „ajándékot” adott volna Toroczkai Lászlóéknak, akik igazoltan hangoztatták volna, hogy a párt elvesztette nemzeti jellegét. A Jobbik most válságot kezelt azzal, hogy igent mondott – tette hozzá a Figyelő főmunkatársa.

Törcsi szerint a Jobbikosok taktikai okokból kénytelenek voltak igennel szavazni, hogy a még nyomokban meglévő táborukat egyben tartsák.

Az új törvény megerősíti a kormány pozícióit

Ez egy nagyon fontos alaptörvény-módosítás volt, mert így tud hatékonyan küzdeni egy ország Brüsszellel, és más nemzetközi szervezetekkel szemben. Komolyabb felhatalmazással rendelkezik az a kormány, amelyiknek alkotmányába foglaltan szerepel, hogy elutasítja az illegális bevándorlást és az idegenek jogszerűtlen betelepítését.

Kialakulóban egy migrációellenes tömb

Az új magyar törvénymódosítás minta lehet más országok számára is. A Soros György által támogatott szervezetek most a Nyugat-Balkánon erősek, ahol az illegális bevándorlás fő segítői. Ugyanakkor ezek a szervezetek Brüsszel révén nyomást akarnak gyakorolni a magyar kormányra a Stop Soros törvény felfüggesztéséért.

Nem, vagy nemmel szavaztak

A magyar baloldali és liberális pártok valószínűleg elfelejtették 2016-ot, amikor a magyar nép népszavazáson határozott nemet mondott az illegális bevándorlásra – húzta alá Törcsi Péter. Az idei választásokon bebizonyosodott, hogy a baloldal migrációs politikájából nem kérnek a magyar választópolgárok. Ha továbbra is ezt a lakosság által elutasított politikát folytatják, ugyanezek a választási preferenciák fognak megismétlődni a küszöbön álló EU-s választásokon is – vélekedett a politológus.

Nyíltan a magyar érdekek ellen vonulnak fel

Deák szerint az EU politikai tábora két pártra szakadt. A bevándorlást pártoló és ellenzők harcolnak egymással. A magyar balliberális pártok mostanra egészen nyíltan a törésvonal migrációt támogatói közé álltak. Különösen igaz ez a DK-ra, amelynek mára a „legbevándorláspártibb” hazai párttá vált.

A Sargentini-jelentés

Sargentini egy Soros által finanszírozott képviselő, akinek a jelentése nagyjából megegyezik azzal, amit a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány már számtalanszor hangoztatott. Ez egy, a szuverenitását védő Magyarország elleni kétségbeesett politikai támadás. Egyre kevésbé lesz fogékony az európai népesség a föderalista elképzelésekre, amelyeket a liberális erők annyira szeretnének – jelentette ki a politológus.

Atombomba vagy bunkósbot

A baloldali média előszeretettel emlegeti a hetes cikkelyt mint lehetséges eszközt a majdani magyar szavazat megvonásáért. Egyfajta „atombombaként” szerepel. Voltaképpen ez nem fog tudni olyan fázisba eljutni, ami után ténylegesen megvonnák Magyarország voksát a brüsszeli csúcsban. A helyén kell kezelni ezt a dolgot: ez egy politikai bunkósbot az Európai baloldal részéről – szögezte le Törcsi.

Budapest szövetségesi köre bővül

Soha nem volt még ilyen magas rangú vendége a V4-eknek, mint a csütörtöki találkozón résztvevő Sebastian Kurz, aki nagyon keményen kiállt a V4-ek elképzelései mellett. Míg korábban Budapestnek alig volt partnere bevándorlás ügyben az Európa Parlamentben, most a V4-ek és lassan az olaszok és Ausztria is hajlik a kvótaellenes álláspontot elfogadni – fejtette ki a politológus.