A brüsszeli migrációs politika kudarcába már nem csak Merkel bukhat bele

A közelmúlt politikai eseményeit elemezte Kiszelly Zoltán, különös tekintettel a V4-ek csütörtöki tanácskozására. A politológus az M1 Ma este műsorában kiemelte az osztrák kancellár látogatását, és a Brüsszelbe összehívott migrációs minicsúcs várható következményeit is taglalta.

A politológus szerint lehet Merkel-mentő csúcsnak nevezni a vasárnapi brüsszeli értekezletet, mert a német kancellár volt az, aki Jean-Claude Junckert segítette bizottsági elnökválasztásában, amely szívességet most a másik viszonozza.

Merkel bajban van

A német kancellár a politikai túlélésért küzd. A friss kutatások szerint a németek 57 százaléka ellenzi Merkel migrációs politikáját. Bajorországban és Hessenben is tartományi választások lesznek ősszel. A legújabb kutatási adatok szerint a CDU a 30 százalék közelébe ért, a népszerűségi mutató korábban 45 is volt. Megjelent olyan országos felmérés is, hogy a koalíció támogatottsága 29 százalékon van.

A bevándorlásellenes AFD pedig jön föl. A többi pártban is azok a hangok erősödnek, amelyek a bevándorlást korlátoznák. Már a CDU-n belül is egyre többen azt mondják, hogy Merkel politikája megbukott – hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

Budapestre figyel Európa

A csütörtöki budapesti találkozó kapcsán a szakember kifejtette: a V4-eknél a migrációellenesség mindig többségben volt. Ezáltal a V4-ek hangja erősebbé vált az EU-n belül. 2015-ben, mikor a migráció, az újkori népvándorlás meghatározóvá vált, Magyarország elsőként kiállt amellett – a sok támadás dacára –, hogy ez a folyamat nem jó. Elsőként épült kerítés, a magyar–szerb határra. Azóta Európa-szerte Norvégiától kezdve Törökországig számos helyen kerítés épül.

A visegrádiak javaslatait az európai kormányok egy része már támogatja. A gond a brüsszeli és a berlini felfogással van, mert továbbra is tömeges betelepítést akar, évi 300-500 ezer embert, ami a Soros-tervben is meg lett fogalmazva.

Kurz látogatásának politikai üzenete van

A V4 felértékelődése abban is látszik, hogy intézményesült a párbeszéd. A tavalyi évben a Benelux államok vezetői is találkoztak a V4-ek vezetőivel, most Kurz bemutatta az osztrák elnökség programját. A következő fél év uniós programjáról beszélt a visegrádi országok vezetőknek, akik szeretnék tudni az osztrák elnökség prioritásait.

Kurz „damaszkuszi útja”

Kurz többek között annak köszönheti a kancellári pozícióját, hogy a visegrádi bevándorlásellenes politikát vette át, holott három-négy éve integrációs államtitkárként még maga is bevándorlást szorgalmazta. „Megjárta a maga damaszkuszi útját – szerencsénkre –, mert ő most a következő fél évben nem olyan lesz mint a bolgár elnökség, ami a német és brüsszeli javaslatokat felkarolva a hátsó kapukon keresztül próbálták a tömeges betelepítést forszírozni” – mondta Kiszelly Zoltán politológus.