Szuverenitásunk újabb pillére az elfogadott alaptörvény-módosítás

Az alaptörvény hetedik módosításának célja, hogy védje a nemzeti szuverenitást, és megtiltsa idegen népesség Magyarországra telepítését. A Stop Soros törvénnyel bűncselekménnyé válhat a migráció szervezése. A kormány célja, hogy hazánkból ne legyen bevándorlóország. Lánczi Tamás politológus, a Századvég vezető elemzője az M1 Ma délután műsorának volt a vendége.

A bevándorlás kérdésének kapcsán nemzetközi politikai vita lángolt fel. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa is beszélt róla, gyakorlatilag mindenki megszólalt az ügyben, támogatását, illetve ellenvéleményét megfogalmazva. A Velencei Bizottság pedig arra kérte a kormányt, hogy ne szavazzanak a Stop Soros törvénytervezetről.

„Relevánsnak kell tekintenünk ezeket a megszólalásokat, mert fajsúlyos szereplők szájából hangoztak el. Sőt, ezek nem vélemények, ezek politikai szándékok. És olyan szereplőkről beszélünk – adott esetben például a német politika szereplőiről vagy uniós biztosokról –, akik közhatalmat gyakorolnak. Képesek olyan döntéseket hozni, amelyekkel kikényszeríthetik azokat a döntéseket is, amelyek bevándorlóországgá tehetik Magyarországot” – mondta a politológus.

Az elmúlt fél, egy évben prognosztizálva lett: nagyon komolyan „felpörögtek” az események. Mindenki őszintén kezd beszélni. Az ENSZ kimondta, hogy le akarja bontatni a magyarországi határkerítést. Figyelmeztetők Angela Merkel szavai is. Hiába védi a kerítés Németországot is: a német kancellár egy európai megoldás híve, ami Brüsszel részéről a migránsok elosztását jelenti, s ez Magyarország számára elfogadhatatlan.

Német koalíciós válság

Horst Seehofer belügyminiszter szövetségese ugyan, de keményen bírálta Angela Merkelt. aki ezek után meghívta Orbán Viktort Berlinbe. Németország sokat csodált, emlegetett politikai-gazdasági stabilitása közül az utóbbi mintha elveszni látszana. A CSU és a CDU között nő a feszültség. Angela Merkel egyre inkább magára marad. A bajorok eltökéltek, ezzel a fajta bevándorláspolitikával egyszer és mindenkorra le akarnak számolni. Merkel „béna kacsaként” viselkedik. „A magyar miniszterelnök meghívása mögött egyfajta megosztási kísérlet van – vélekedett Lánczi, majd folytatta –, ugyanis az jól látható, hogy Seehofer és Bajorország azonosul a magyar állásponttal, egy irányba húzunk velük. Merkel ezzel nem ért egyet, de a megosztási kísérletek kudarcra vannak ítélve, mert Olaszországtól Lengyelországig immáron jól láthatóan összeállt egy szilárd, migrációellenes tömb”.

Magyarország mozgástere tovább bővül az alaptörvény-módosítással

Folyamatos a magyar politikai mozgástér bővülése. A korábbitól a most elfogadott törvény egy sokkal komplexebb javaslattá, csomaggá nőtte ki magát. A sok fontos, lényeges elemén túl: megteremti annak a kötelezettségét, hogy az unió a magyar alaptörvénnyel szemben nem tud politikát folytatni. Ha az unió olyan döntést hoz, ami az alaptörvénnyel ellentétes – márpedig az alaptörvény migrációellenes –, akkor az Alkotmánybíróság egyszerűen figyelmen kívül fogja hagyni az uniós jogalkotást. Egyfajta immunitást fog adni ez a törvény.

Németország kulcsszereplő

A magyar–német kapcsolatok kulcsfontosságúak, Németország Európa motorja. „A legfőbb kereskedelmi partnerei vagyunk Németországnak. Ami nekünk fáj, az végső soron Németországnak is fáj. A gazdaságukban hazánk is igen komoly tényezőként jelen van” – jelentette ki Lánczi. Magyarország négy éve „töri az utat” a bevándorlás kérdésében. Ezeknek a kiállásoknak – ahogy a mostani alaptörvény-módosításnak is – van egy szimbolikus üzenetük. Mások is követik hazánk példáját.

Európa nem látja a valóságot

„Az európai intézményrendszer mintha egy izolált buborékban élne. George Friedman magyar származású amerikai filozófus szerint az EU gyakorlatilag már felbomlott. Nyilván van ebben némi túlzás, de az kétségtelen, hogy amit az EU vezetői ma csinálnak, tovább dramatizálja a képet” – mondta az elemző. A francia és német „mag-Európa” ötlete de facto az unió szétesését jelentené. Az alaptörvény elfogadását illetően kissé meglepő volt a Jobbik támogatása, amely párt álláspontja ez idáig nem volt egyértelmű. Tizenkét pontban módosul az alaptörvény. Nemcsak a bevándorlás kéréséről szólt a szavazás, hanem arról is, hogy bár az ellenzéki pártok nem támogatták, ellenezték, de ellenszavazatukkal is legitimizálták az alaptörvényt, amelyre korábban elfogadhatatlanként tekintettek.

Adott volt a jó példa

Az, hogy uniós szerv a magyar alaptörvényt nem írhatja felül, egy két évtizeddel korábbi német törvény magyar jogrendbe történő „átemelésének” köszönhető. Ez a szuverenitásunk legfontosabb eleme: Németországból származik. Bekerült az alaptörvénybe a kereszténység kifejezése is. A magyar emberek nyolcvan százalékban a keresztény kultúrához tartozónak vallják magukat. Ez a kultúra most oltalmat nyert az alaptörvény által. Az ötödik cikk módosítása a genfi konvenció hazánk jogrendjébe való beillesztést jelenti. „Szíria és Magyarország nem határos egymással. Van a kettő között számos biztonságos ország, ahol a magukat menekültnek gondolók meghúzhatják magukat. A menekült fogalmában nincs benne, hogy elmenekül valahonnét, hogy másutt egy gazdagabb életmódot folytasson.

„A Stop Soros megteremti a határ védelmének fizikai védelmét. Itt nyolc kilométeres sávban nem tartózkodhat az, aki jogi trükkökkel az illegális bevándorlást támogatja, vagy ilyen szervezetnek a tagja” – mondta Lánczi Tamás, a Századvég elemzője.