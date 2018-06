Az illegális bevándorlás jogi kiskapuit hivatott bezárni a Stop Soros-törvénycsomag

Minden szinten nyomás alá helyezték a nemzetközi szervezetek a magyar kormányt, sőt, Szijjártó Péter külügyminiszter egyenesen Soros-egységfrontjával illette az Európai Bizottság alelnökének, az ENSZ emberi jogi főbiztosa és a Velencei Bizottság elnökének együttes fellépését. Ennek ellenére Budapest nem enged a nemzetközi nyomásnak, és Orbán Viktor keddi bejelentése alapján mindenképpen megszavazzák a Stop Soros törvénycsomagot a magyar kormánypártok.

Az illegális bevándorlás jogi kiskapuit akarja bezárni a Stop Soros-törvénycsomaggal a magyar kormány – hangzott el a műsorban. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint az, hogy ez mennyire fog sikerülni, majd a gyakorlat eldönti, viszont szerinte a kormány javaslatai elérhetik a kívánt joghatást.

Különösen, hogy maga a törvényjavaslat is változáson ment át, ennek tanúbizonysága az az adótörvény-változás is, mely szerint megadóztatnák különadóval a migránsokat segítő szervezeteket – emelte ki az alkotmányjogász, aki a kereszténység alaptörvénybe való emelését is ennek tudja be.

Evolúciója van törvényjavaslatnak

Annak kapcsán, hogy a Velencei Bizottság javaslatára a Stop Soros javaslatai közül kettőt visszavont a kormány, Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója arról beszélt, magának a törvényjavaslatnak van egy evolúciója, hiszen az előző Országgyűlés elé benyújtott javaslatot a választások utáni eredmény és a társadalmi vita – így a Velencei Bizottság észrevételeinek – birtokában a kormány megváltoztatta, és magasabb szintre is emelve – utalt az alaptörvény-módosításra – végül várhatóan szerdán meg fogja szavazni.

Az illegális migráció szervezése mint Btk.-kategória kapcsán ifj. Lomnici elmondta, ha valaki jogszerűtlen tevékenységet folytat, és ehhez forrást igénybe vesz, akkor ez szankcionálható, teljesen jogállami módon, és hiába fogják támadni, ki fogja állni a „szükségesség arányosság” próbáját. Kovács István szerint a büntethetőség szükséges, alkalmas eszköz.

Szuverenitásba tenyerelne az EU

Teljesen egyértelmű, hogy vannak a brüsszeli törvénykezésnek mozgásbeli korlátai, ennek egyik megnyilvánulása az, amikor egy uniós törvény nemzeti szuverenitásba ütközik, kétségtelen tény, hogy most ennek kapcsán zajlanak viták – ismertette a helyzetet ifj. Lomnici Zoltán.

Kijelentette: minden alkotmánynak vannak úgynevezett „örökkévalósági klauzurái”, ezek falain a brüsszeli diktátumok nem tudnak áttörni, annak ellenére, hogy az idő szorításban Brüsszel egyre erősebben támadja a nemzetállamokat, hiszen egyre közelednek az uniós választások. Az idő már csak azért is sürgetheti Brüsszelt, mert ahogy azt Mogherini külügyekért és biztonságért felelős uniós biztos kijelentette, szüksége van Európának a bevándorlókra.

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója a szuverenitás mint jogi fogalom megmagyarázása kapcsán felidézte, azért is fontos ennek a megléte, mert az Európai Unió nem állam, tehát nem tehet olyan lépéseket, amelynek révén államiságokat megsértene. Az EU annak ellenére sem állam, hogy a Európai Bizottság kormányként működik, és sokan az európai elitből azt az álláspontot támogatják, miszerint a nemzetállamok már meghaladott elképzelések – folytatta tovább a gondolatmenetét a stratégiai igazgató. Szerinte Macron francia elnök is erről beszélt, hogy az EU-t állami rangra kell emelni, amikor az európai szuverenitásról beszélt programbeszédében.