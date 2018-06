Újabb botrány érlelődik a Jobbikban

Toroczkai László és támogatói az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárához fordulnak, hogy információt szerezzenek Radnai Lászlóról, a párt kommunikációs igazgatójáról és múltjáról, ugyanis Toroczkai őt okolja a párt tönkretételéért. Időközben egyre többen lépnek ki a pártból, így már több mint harminc önkormányzati képviselői mandátumot veszített el a párt. Novák Előd szerint ez még csak a kezdet.

„Megjelentek azok a külső tanácsadók, akik nem alulról építkezve küzdötték fel magukat közénk, hanem fölülről érkeztek” – mondta Toroczkai László a jobbik elnökválasztó kongresszusán. 2016-ban külső tanácsadók jelentek meg a Jobbikban, akik két év alatt tönkretették a pártot – Toroczkai László ekkor beszélt először arról, hogy szerinte a választási kudarcról azok a marketingmenedzserek tehetnek, akiket kívülről hoztak be a Jobbikba.

Az ásotthalmi polgármester szerint a legnagyobb felelős Radnai László, a Jobbik kommunikációs igazgatója. Toroczkai úgy vélte: Radnai volt az, aki megtiltotta a pártnak, hogy a romakérdésről vagy a migrációról beszéljen. A Jobbik volt alelnöke szerint a választási kudarc után Radnai Lászlónak is távoznia kellett volna, ez azonban nem történt meg.

A Ripost hétfőn írta meg: Toroczkai László és támogatói a történeti levéltárhoz fordulnak, hogy onnan szerezzenek információkat Radnai Lászlóról. Úgy tudják ugyanis, hogy ott tekintélyes aktát őriznek a Jobbik kommunikációs igazgatójának múltjáról.

A cikk szerint Radnai hatalmas karriert futott be a kommunista titkosszolgálat egyik közismert fedőszervezetében, a Chemolimpex nevű külkereskedelmi cégben. A vállalatot évtizedeken át használhatták kémtevékenységre a szovjet és a magyar kommunista titkosszolgálatok. Ennél a cégnél már huszonegy évesen osztályvezető volt Radnai László. A cikkről bővebben itt olvashat.

Sajtóinformációk szerint Toroczkai és támogatói most tanúkat és dokumentumokat gyűjtenek Radnai múltjáról, hogy megtudják: kik és hogyan hálózták be a Jobbik elnökségét, és hogyan tették tönkre a pártot.

Nem csillapodnak a kedélyek

A Jobbik helyzete az elmúlt pár hétben többször is téma volt a sajtóorgánumokban. A Magyar Idők például hétfőn írta meg: Nógrád megye összes jobbikos tagja otthagyta a pártot, hogy csatlakozzon a Toroczkai László-féle Mi hazánk mozgalomhoz.

Ugyancsak hétfőn jelent meg a sajtóban, hogy a Jobbik soproni szervezete is feloszlott. Öt nappal a zászlóbontó gyűlések előtt Novák Előd is megerősítette, hogy eddig több mint harminc önkormányzati képviselői mandátumot veszített a Jobbik és szerinte ez csak a kezdet.

A Magyar Idők cikke úgy fogalmaz: egy teljes megye otthagyta a Jobbikot. Dócs Dávid, a Nógrád megyei Cserháthaláp exjobbikos polgármestere közleményben jelezte: az egyik választókerületben egy szervezet sem maradt, hiszen a 48 fős tagságból 34-en lemondtak.

Egyre többen szakítanak a párttal

Az M1 Híradójának Dócs Dávid elmondta: a tisztújítás után telt be a pohár. Véleménye szerint a kilépési hullám annak köszönhető, hogy a Jobbik vezetése szembement a tagsággal, és felhagyott eredeti elveivel.

Hasonlóan vélekedik a Jobbik Csongrád megyei exalelnöke is, aki az elsők között lépett ki a pártból. Dobi Zsolt a Szegedma.hu-nak úgy nyilatkozott: az elvtelen megalkuvás lett a Jobbik veszte. Szerinte a néppárti törekvések mögött az áll, hogy a pártvezetés mindenképp meg akarta szerezni a hatalmat.

Vona Gábor szülővárosában, Gyöngyösön is több párttag is kilépett a Jobbikból, Kovács Zoltán mellett Bús Árpád Zsolt, a párt ifjúsági tagozatának országos alelnöke is.

A Kisalföld arról írt, hogy a soproni pártszervezet is feloszlott, miután minden tag kilépett a pártból.

A két leköszönő képviselő, Gőbl Gábor és Bendes Zoltán közleményben közölte: az utolsó másfél évben a párt politikája messzire került a tagok meggyőződésétől. Előbb a párttársak száma csökkent, mára pedig már senki sem akar a „népfrontossá váló” Jobbik tagja lenni Sopronban.

A párt szóvivője cáfolt

Mindezek ellenére a jobbikos politikusok az elmúlt napokban arról beszéltek, hogy szó sincs kilépési hullámról.

A kilépők legtöbbje arra vár, hogy a pártból kizárt Toroczkai László és Dúró Dóra, aki kilépett a pártból, valamint Novák Előd megalapítsák új pártjukat. Sajtóhírek szerint eddig több mint harminc önkormányzati képviselői mandátumot veszített a Jobbik.

A Toroczkai László által életre hívott Mi hazánk mozgalom szombaton tartja zászlóbontó nagygyűlését Ásotthalmon.