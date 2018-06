Toroczkaiék kikérik az iratokat az állambiztonsági levéltárból a párt kommunikációs igazgatójáról

Toroczkai László szerint Radnai Lászlót, a Jobbik kommunikációs igazgatóját „mások küldték a pártba”, és hogy ezt leleplezzék, kikérik a kommunikációs igazgatóról szóló iratokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárától – írta a Ripost hétfőn.

A lap egy videóra hivatkozva azt írta, a Jobbik elnökválasztó kongresszusán Toroczkai László arról beszélt, a párt első számú árulójának Radnai Lászlót tartja. Az ásotthalmi polgármester szerint a kommunikációs igazgatót mások küldték a pártba, és Radnai „feladatot teljesít”.

A Ripost információi szerint Toroczkai és emberei „sarokba akarják szorítani, le akarják leplezni Radnait”, akinek tevékenységéről tudomásuk szerint „tekintélyes aktát őriznek” az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában.

A Ripost felidézte: Radnai László a rendszerváltás előtt „elképesztő karriert futott be a kommunista titkosszolgálat egyik közismert fedőszervezetében, a Chemolimpex nevű külkereskedelmi cégben”, majd néhány év elteltével felbukkant a Jobbiknál. A lap megjegyezte: a rendelkezésre álló információk szerint Radnait Simicska Lajos jobbkeze, Fonyó Károly ajánlotta be Vona Gábornak, így lett szinte azonnal a Jobbik teljhatalmú kommunikációs vezetője, és a pártban „tűzzel-vassal üldözte a nemzeti érzelmű jobbikosokat”.

A Ripost megjegyezte: kérdéses, hogy Toroczkai Lászlóék a törvényes előírások betartásával hogyan tudják megszerezni Radnai László aktáit a levéltártól. A lap szerint Toroczkaiék most tanúkat, dokumentumokat gyűjtenek Radnai László múltjáról, így akarják leleplezni, hogy „kik, hogyan és miért hálózták be Radnai révén a Jobbik elnökségét”, és azt remélik, hogy így kiderülhet, mi is játszódott le valójában a pártban.