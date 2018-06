Folytatódik a kilépési hullám a Jobbikban

A Magyar Idők arról ír, hogy a Jobbik vidéki alapszervezeteit sorra hagyják ott a párttagok, és többen közülük azt fontolgatják, hogy csatlakoznak a Toroczkai László-féle Mi hazánk mozgalomhoz. Öt nappal a zászlóbontó gyűlések előtt Novák Előd is megerősítette, hogy eddig több mint harminc önkormányzati képviselői mandátumot veszített a Jobbik, és szerinte ez csak a kezdet.

A Magyar Idők cikke szerint a Jobbik vidéki alapszervezeteit sorra hagyják ott a párttagok, és csatlakoznának a Toroczkai László-féle Mi hazánk mozgalomhoz.

Dócs Dávid, a Nógrád megyei Cserháthaláp immár exjobbikos polgármestere közleményében azt írta: a megyében szinte a teljes vezetés elhagyta a pártot. Ezenkívül több önkormányzati képviselő is felállt, a megye 1. számú választókerületében a hat szervezetből kettő feloszlott, a 2. választókerületben pedig egy sem maradt: a 48 fős tagságból ugyanis 34-en lemondtak.

A Magyar Idők azt írja: velük szinte egyszerre jelentette be kilépését Vona Gábor korábbi pártelnök városában, Gyöngyösön is két jobbikos politikus. Kovács Zoltán mellett Bús Árpád Zsolt, a párt ifjúsági tagozatának országos alelnöke is kilépett a Jobbikból.

Mindezek ellenére a jobbikos politikusok az elmúlt napokban arról beszéltek az újságíróknak, hogy szó sincs kilépési hullámról. A kilépők legtöbbje pedig arra vár, hogy a pártból kizárt Toroczkai László és Dúró Dóra, aki kilépett a pártból, valamint Novák Előd megalapítsák új pártjukat. Sajtóhírek szerint eddig több mint harminc önkormányzati képviselői mandátumot veszített a Jobbik.

Ezt erősítette meg Novák Előd is, aki szerint ez csak a kezdet, így még több csatlakozóra számítanak. A Toroczkai László által életre hívott Mi hazánk mozgalom szombaton tartja zászlóbontó nagygyűlését Ásotthalmon.