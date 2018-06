Gulyás Gergely: A biztonságos növekedés költségvetése a jövő évi

Szerdán Varga Mihály pénzügyminiszter benyújtotta az Országgyűlésnek a 2019-es költségvetés tervezetét. Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 3. Kormányinfón úgy fogalmazott: a jövő évi költségvetés a biztonságos növekedést, a családok támogatását, az ország biztonságát irányozza elő. Hozzátette, az elmúlt tizenöt évben ennyire reménykeltő még nem volt a helyzet a Magyarországon.

Szerdán Varga Mihály pénzügyminiszter benyújtotta a jövő évi költségvetés tervezetét az Országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely a 3. Kormányinfón ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: reális értékelésből indul ki a költségvetés. „Reális, hogy 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol, és 2,7 százalékos inflációval” – fejtette ki.

A jövő évi a családtámogatás költségvetése is

Hozzátette, ez a költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése, a családok, a családtámogatás, a teljes foglalkoztatottság költségvetése. Megjegyezte, fontos, hogy ezeken a területen előre tudjon lépni az ország. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy ma Magyarország az Európai Unió egyik legbiztonságosabb országa.

Hozzátette, hogy a növekedési kilátások nagyon jók, hosszú ideje a legjobb adat, és két egymást követő évet tekintve pedig mintegy 15 éve ehhez hasonlóan reménykeltő még nem volt a helyzet Magyarországon. A miniszter hangsúlyozta, 3,8 százalékos munkanélküliségi ráta mellett a 2,5 százalék elérhető célkitűzés.

Úgy fogalmazott, ezt a célt a jövő évi költségvetés jól szolgálja, és fejlesztésekre, jelentős beruházásokra a jövő évi költségvetésben 4 milliárd forint áll rendelkezésre. A miniszter beszámol arról is, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 százalékról 17,5-százalékra csökken.

A Modern városok program folytatódik

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a tárcák is megjelölték saját céljaikat, erről majd külön-külön fognak beszámolni. A Miniszterelnökség terveiről azt mondta: a Modern városok programban mintegy 150 milliárd forint áll rendelkezésre a jövő évben is, és azok a megállapodások, amelyek már korábban létrejöttek, ebben a törvényhozási ciklusban döntő részben valósággá válnak majd.

A miniszter kiemelte, hogy a jövőben a Budapest-agglomeráció kérdéseit egységesen kezelik majd, hiszen sokan járnak a fővárosba dolgozni nap, mint nap, és fordítva. Ennek kapcsán hangsúlyozta: éppen ezért szükséges az elővárosi közlekedés összehangolása. Úgy fogalmazott: erre a kormány egységként fog tekinteni, és arra törekszenek majd a kerületi polgármesterekkel, hogy az együttműködés szoros és gyümölcsöző legyen.

Fontos az európai uniós kapcsolat

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy fontos az Európai Unióval fennálló kapcsolat. Hangsúlyozta, a rendszerváltozás helyes és fontos célkitűzése volt az unióhoz való csatlakozás, és jövőre lesz másfél évtizede, hogy Magyarország az unió tagjai közé tartozik. A miniszter azt mondta, éppen ezért megalapozottan és és jogosan fogalmaz meg kritikát Magyarország Brüsszel működésével kapcsolatban.

Hozzátette, éppen ezért a kormány fontosnak tartja, hogy rendszeresen foglalkozzon az unió előtt álló legfontosabb kérdésekkel, ezért havonta egy kormányülésen kizárólag uniós kérdésekkel foglalkoznak majd. Kijelentette, tegnap összesen 17 napirendi pontot érintve foglalkoztak uniós ügyekkel, ezek közül pedig az egyik legfontosabb kérdés az unió költségvetése volt, hiszen azt a tagállamok egy része még a jelenlegi ciklusban el akarja fogadtatni, illetve a következő uniós csúcstalálkozó legfontosabb témája is ez lesz.

„Ez a költségvetés Magyarország számára több szempontból is elfogadhatatlan” – szögezte le a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Alapszerződésbe ütközik az új uniós költségvetés

Hozzáfűzte, Magyarország nyitott a további tárgyalásokra, de ez a javaslat azokat az országokat bünteti, akik az elmúlt években teljesítményt mutattak fel, hiszen a kohéziós politika elve az elmúlt évek gazdasági színvonalának növekedése. Úgy fogalmazott, a jelenlegi tervezet azokat jutalmazná, akik az elmúlt években nem tartották be a költségvetési fegyelmet és rosszul éltek az eddigi forrásokkal. Kijelentette, ezt nem tartják elfogadhatónak, ugyanis csak olyan költségvetést tud a magyar kormány elfogadni, amely nem bünteti azokat a tagállamokat, akik az elmúlt években fejlődtek és motorjai az uniós növekedésnek.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a kormány tisztában van a csökkenő költségvetési forrásokkal, azonban felhívta a figyelmet: a Brexitben komoly felelőssége van a jelenlegi Európai Bizottság vezetésének, habár politikai felelősségvállalásra az unió brüsszeli központjában nem került sor emiatt. Hozzátette, a forráskiesés miatt olyan fair költségvetésre van szükség, amely a forráscsökkenés azonos arányban érinti a tagországokat. „A költségvetés a szegényektől vesz el és a gazdagoknak ad ” – érvelt a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés jelenlegi formája a lisszaboni szerződéssel is ellentétes.

