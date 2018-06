A Fidesz támogatja a biztonságos növekedés költségvetését – közölte Halász János, a kormánypárti frakció szóvivője szerdán Budapesten, újságírók előtt, miután a kormány benyújtotta a 2019-es költségvetési törvényjavaslatot. A jobbik alelnöke, Z. Kárpát Dániel a megszorítások költségvetésének nevezte a 2019-es büdzsé tervezetét. Az LMP álláspontja szerint a jövő évi büdzsé nem ad választ az emberek mindennapi problémáira, annak legnagyobb vesztesei pedig a fiatalok „és a jövő lesz”.

A jövő évi költségvetés fő célja, hogy megőrizze és erősítse Magyarország biztonságát, fenntartsa a gazdasági növekedést, támogassa a családokat, és újabb lépéseket tegyen a teljes foglalkoztatás irányába – mondta a politikus.

Közölte: a Fidesz e célokkal teljes mértékben egyetért, ezért minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy a tervezett 4000 milliárd forint értékű beruházás megvalósításával jövőre is fenn tudják tartani a 4 százalék feletti gazdasági növekedést.

Emellett a családok támogatásának folytatásaként jövőre tovább emelik a kétgyermekesek családi adókedvezményét. A foglalkoztatás ösztönzéséért pedig tovább csökkentik a munkát terhelő adókat – fejtette ki.

A 2019-es, a biztonságos növekedés költségvetéséről szóló törvényjavaslat az Országház Gobelin termében 2018. június 13-án (MTI-fotó: Kovács Tamás)

Halász János üdvözölte, hogy Magyarország biztonságának megőrzéséért a kormány megemeli a rendvédelmi és honvédelmi forrásokat, illetve az előrelátó tervezés jegyében az ország tartalékait.

A polgári kormányzás óta Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi helyzetét, felelős költségvetési gazdálkodást folytat, tartósan alacsonyan tartja az államháztartás hiányát, csökkenő pályára állította az államadósságot, és tartós gazdasági növekedést ért el – sorolta. 2010 óta 12 százalékról 3,8 százalékra csökkent a munkanélküliség, és rekordokat dönt a foglalkoztatás, miközben a bérek hosszú évek óta nem látott ütemben nőnek – tette hozzá.

A frakciószóvivő hangsúlyozta: 2019-ben is meg kell őrizni Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitását, garantálni kell az ország biztonságát, és folyatni kell az adócsökkentéseket a családok és a foglalkoztatás támogatása érdekében. Ezt szolgálja a jövő évi költségvetés – mondta.

Jobbik: Ez a megszorítások költségvetése

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke szerint „míg az utóbbi években a kipörgő uniós forrásokra lehetett néminemű gazdasági növekedést alapozni”, ez idő alatt „önálló magyar lábra nem állíttatott a gazdaság”, mivel a Fidesz-KDNP elmulasztotta azokat a gazdaságfejlesztési intézkedéseket, „amelyek alapján önerőből, saját forrásból lehetne most növekedni”.

A Jobbik alelnöke szerint ez abból is látható, hogy a jövő évi büdzsé tervezete nem szélesíti a családok kedvezményeit, és „a pénzügyminiszter is azt tartja eredménynek, hogy megtartják azt az erősen szelektív áfa-csökkentési kört, amely az utóbbi években is hiányos volt”.

Z. Kárpát Dániel azt közölte: a javaslat vitája során az áfa csökkentésére – ezen belül a gyermeknevelési cikkek és az alapvető élelmiszerek öt százalékos kulccsal adóztatására -, a lakhatási szegénység mérséklésére, illetve az „igencsak hiányossá váló” szociális védőháló pótlására összepontosít a Jobbik.

Célként említette az oktatás és a szakképzés átalakítását annak érdekében, hogy ne a kivándorlás és a szakemberhiány miatt emelkedjenek a bérek, hanem a magyar gazdaság önerőből legyen képest kitermelni ezt.

LMP: A büdzsé nem ad választ az emberek mindennapi problémáira

Csárdi Antal, a párt országgyűlési képviselője a javaslat szerdai beterjesztését követő sajtótájékoztatóján a változatlanság és a fenntarthatatlanság költségvetésének nevezte a 2019-es büdzsét.

Az oktatási források 15 milliárd forintos növekménye szerinte meg sem közelíti az inflációt, vagyis reálértéken az ideinél kevesebb jut majd a jövő szempontjából legfontosabb területre – fejtette ki.

Hiába készül demográfiai fókuszú kormányzásra a kabinet, ha a költségvetés nem ad választ az elvándorlás megállítására, arra, hogy mitől lesz lényegesen magasabb az itthon dolgozók bére, mitől csökken a munkaerőhiány – sérelmezte, de szerinte a javaslat a lakhatási válságot sem orvosolja.

Csárdi Antal elmondta: az LMP leállítana számos, általuk feleslegesnek és túlárazottnak ítélt beruházást, a többi között a Belgrád-Budapest vasútvonalét, valamint az alapvető élelmiszerek teljes spektrumában csökkentené az áfát.