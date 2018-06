Nem vették fel Demeter Mártát az LMP-be

Hiába került be az LMP színeiben a parlamentbe, nem vették fel a párttagnak Demeter Mártát. A korábbi szocialista képviselő az előző ciklus közben lépett ki az MSZP-ből, előbb független volt, majd felkerült az LMP választási listájára, és be is jutott az Országgyűlésbe – közölte az M1 Híradója.

„Sosem volt túl karakteres politikus” – így vélekedett a szocialista Gőgös Zoltán tavaly februárban Demeter Mártáról, aki sokak meglepetésére váratlanul hagyta ott az MSZP-t. Demeter Márta a szocialistáktól az LMP frakciójába ült át. Gőgös Zoltán szerint a politikus akkor emberileg és szakmailag is megszűnt létezni számukra.

Megvétózták felvételét a pártba

Demeter Mártáról az LMP-ben is hasonló véleményen lehetnek, a politikus ugyanis nemrég a párt kőbányai alapszervezetébe jelentkezett, de a 24.hu információ szerint néhány LMP-s éppen szocialista múltja miatt megvétózta a felvételét.



Demeter Márta így hiába szerepelt a választások előtt Szél Bernadett mellett, és került fel a párt országos listájára is, párttagság híján nem tölthet be tisztséget és nem is szavazhat belső kérdésekben. Demeter Márta ráadásul mindaddig nem lehet tag, amíg akár csak egy vétó is érkezik ellene.

Volt már feszültségre utaló jel az LMP-ben

A választások óta nem ez az egyetlen komolyabb feszültségre utaló jel az LMP-ben. Hadházy Ákos társelnök még a választások napján lemondott. Őt Schmuck Erzsébet, Ungár Péter, Ábrahám Júlia és Ferenczi István is követte, a pártban így május végén előre hozott tisztújítást kellett tartani.

A választások után egy másik botrány is kirobbant a pártban, a Hadházy Ákos és Sallai R. Benedek közötti konfliktus odáig fajult, hogy a párt bizottsági ülésén Hadházy Ákos székestől felborult, bár Sallai R. Benedek szerint ő éppen csak hozzáért.

Sallai R. Benedeket ezután kizárták a pártból, és időközben Hadházy Ákos ellen is fegyelmi eljárás indult. A politikust végül két évre eltiltották minden tisztségtől, mert állítólag a pártvezetés tudta nélkül egyezkedett az MSZP-vel. Hadházy Ákos szerint valójában nem ezért tiltották el, de a valódi ok annyira kínos, hogy nem árulhatja el.

A feszültséget tovább tetézte, hogy május elején a párt alapítója, Schiffer András is kilépett az LMP-ből. Szél Bernadettet pedig a párt tisztújító kongresszusán csak 60 százalékkal választották újra úgy, hogy nem volt ellenjelöltje.